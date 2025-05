Procedimentos da Saúde em 2025 superam os últimos nove anos

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou durante a noite da última quinta-feira (29/05), em audiência pública realizada pela Câmara, o resultado das ações promovidas pelos setores de Especialidades, da Atenção Básica, de Urgência/Emergência e Hospitalar no primeiro quadrimestre de 2025.

O titular da pasta, Diego Ferreira, destacou que o balanço de atividades registradas de janeiro a abril representou o recorde de produção dos últimos nove anos, utilizando como base esse mesmo período de avaliação. A marca alcançada foi de 2.771.962, pouco a mais do que os 2.763.953 procedimentos registrados em 2023, que era o maior número até então.

Na Câmara, a atividade foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, que ainda teve a participação dos vereadores André Dias Dourado; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Jaime Siunte; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde.

Com os parlamentares presentes, foram compartilhadas as informações detalhadas de cada um dos setores da pasta. Do total de serviços, 861.061 (29,3%) foram realizados pela Atenção Básica, nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs).

Dentre as atividades contabilizadas, incluem-se 265.788 procedimentos individualizados; 183.148 visitas domiciliares e territoriais; e 20.112 atendimentos odontológicos individuais. Pelo setor de Especialidades, 777.868 serviços (28,1%) foram registrados nos primeiros quatro meses do ano, sendo 685.969 procedimentos com finalidade diagnóstica; 79.352 procedimentos clínicos; e 10.327 ações de promoção e prevenção em saúde, entre outros.

Na audiência, também foram destacados os números do trabalho desenvolvido pelo setor de Regulação, que garantiu 23.005 consultas e 37.327 exames à população; pelo Laboratório Municipal, que atendeu 43.855 pacientes, realizando 657.654 exames; e pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que promoveram 3.418 atendimentos individuais multiprofissionais, 3.916 atendimentos em Enfermagem, 580 oficinas terapêuticas e 195 visitas domiciliares.

No período, foram feitas 5.937 consultas psiquiátricas e 6.284 atendimentos psicológicos individuais. Vale ainda destacar o trabalho proporcionado pelo Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda, na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, que garantiu 1.141 atendimentos individuais e 165 atendimentos coletivos. Diego Ferreira destacou a abrangência, o volume e a qualidade dos serviços prestados por todos os setores da Saúde municipal.

“Os números atestam a relevância do trabalho que vem sendo executado e o empenho de nossos profissionais para atender a população com o cuidado que todos merecem. Apresentamos um balanço expressivo de atividades, que englobam serviços relacionados à Atenção Básica, à RUE, ao setor hospitalar e de especialidades”, avaliou o chefe da pasta.