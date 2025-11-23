Processo para reforma de delegacia de Suzano se arrasta, mas entra em fase de licitação pública

A reforma da Delegacia de Suzano avançou. Após anos de espera, a obra chegou na fase de licitação. Ainda não existe prazo para que o trabalho, que tem investimento estimado de R$ 6,1 milhões, comece e seja entregue à população.

As informações foram passadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP).

OBJETIVO

O objetivo da SSP com a obra é modernizar e ampliar as instalações da Delegacia Central de Suzano, promovendo adequação estrutural, melhorias de acessibilidade, conforto e segurança, tanto para policiais quanto para população.

A Delegacia de Suzano está localizada na Rua General Francisco Glicério.

Reivindicação antiga

A reforma da Delegacia de Suzano é uma reivindicação antiga da cidade.

Em 2020, o pedido foi adiado devido a contingência orçamentária causada pela pandemia. Os recursos da obra foram realocados para a Secretaria de Saúde, que combatia a Covid-19, por esse motivo obras prometidas não se iniciaram e as que estavam em andamento, como a da delegacia, foram paralisadas.

Anteriormente anunciado pelo governador João Doria em 2019, a obra fazia parte do pacote de melhorias prometidas para as delegacias do Alto Tietê. O Governo do Estado é responsável pelo espaço. Segundo informações da época, o Estado garantiu que todas as obras paralisadas ou não iniciadas seriam retomadas em 2021.

Neste ano, em fevereiro, o DS noticiou que o projeto estava em fase de adequação com a Lei de Licitações e Contratos.