Processo seletivo para Cursinho Pré-Vestibular ocorrerá neste sábado

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai realizar neste sábado (10) o processo seletivo para o Cursinho Pré-Vestibular oferecido pela Prefeitura de Suzano. A prova será aplicada das 8h30 às 11h30 para 133 candidatos que se inscreveram no mês passado e que vão disputar cem vagas. A previsão é de que o resultado seja divulgado na quinta-feira seguinte (15) e de que as aulas tenham início em 19 de março (segunda-feira).

O processo seletivo ocorrerá nas salas do Saspe e os participantes deverão acessar o local pela entrada dos fundos, que fica na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro. A orientação é que os candidatos cheguem com antecedência, a partir das 8 horas. O tempo mínimo de permanência durante a realização da prova será de uma hora. É necessário levar documento de identidade, lápis, borracha e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não será permitido utilizar celular, calculadora, notebook ou outros aparelhos eletrônicos.

O exame será composto de uma redação (40 pontos) e de 60 perguntas de múltipla escolha (60 pontos), de disciplinas do ensino médio: Língua Portuguesa (10 perguntas), Matemática (10), Biologia (5), Filosofia (5), Física (5), Geografia (5), História (5), Inglês (5), Química (5) e Sociologia (5). O Saspe divulgará o resultado do processo seletivo, com a classificação final dos candidatos, no próximo dia 15 (quinta-feira). A lista ficará afixada na sede do órgão municipal.

Os aprovados serão divididos em duas turmas de 50 alunos cada, manhã e noite, para que em 19 de março (segunda-feira) o Cursinho Pré-Vestibular possa começar. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 19 horas às 22h30, e se estenderão até novembro nas dependências do Saspe. Estão previstos também simulados, aulas complementares e outros encontros eventualmente aos sábados.

Assim como na edição do ano passado, o curso é voltado para pessoas de baixa renda. A equipe de professores é formada por voluntários com experiência em docência em pré-vestibular, escolas de ensino fundamental e médio e aulas particulares. O material didático utilizado é exclusivo, sendo elaborado e atualizado pelos próprios docentes.

“É muito importante que os candidatos se preparem e estejam tranquilos e focados durante a realização da prova. Ser aprovado nesse processo seletivo e fazer o Cursinho Pré-Vestibular poderão ser etapas cruciais para o futuro daqueles que buscam capacitação e formação em nível superior”, destacou a dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600.