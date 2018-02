Processo seletivo para Cursinho Pré-Vestibular tem inscrições prorrogadas

O processo seletivo para o Cursinho Pré-Vestibular da Prefeitura de Suzano teve as inscrições prorrogadas. O prazo chegaria ao fim nesta quinta-feira (15), mas foi estendido pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), responsável pela iniciativa, até a próxima sexta-feira (2). Os candidatos vão concorrer a cem vagas – 50 no período da manhã e 50 à noite – a partir de um exame que foi reagendado para 10 de março (sábado).

O curso oferecido pela administração municipal será voltado para pessoas de baixa renda. Os inscritos realizarão um processo seletivo, composto de uma prova com 60 questões de múltipla escolha e uma redação. O conteúdo do exame foi preparado pelos oito professores voluntários que também darão as aulas, que ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 19 horas às 22h30, entre 19 de março e 14 de novembro, nas dependências do Saspe. Estão previstos também simulados, aulas complementares e reuniões eventualmente aos sábados.

Para o preenchimento das vagas há divisão por regiões da cidade. Serão 40 oportunidades para pessoas da zona norte (distrito do Boa Vista), 25 para a zona sul (distrito de Palmeiras) e 35 para as zonas leste, oeste e central (demais regiões). As inscrições na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro) podem ser feitas das 9 às 16 horas. Não será cobrada qualquer taxa, mas haverá no ato do cadastro uma entrevista socioeconômica em que o interessado em participar, que deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio, terá de apresentar documento comprobatório da baixa renda familiar.

É necessário levar: original e cópia do RG do candidato e dos integrantes da família; comprovante de endereço com CEP atualizado; histórico escolar; certificado de conclusão do ensino médio (caso tenha concluído); declaração de matrícula atualizada (para quem ainda cursa o último ano do ensino médio); e comprovante de rendimento dos membros da família que contribuem. Outras informações estão disponíveis no telefone 4743-1600.

A prova será realizada no dia 10 de março (sábado), com duração de três horas, em local e hora a serem definidos. O exame será composto de uma redação, com valor de 40 pontos, e de 60 perguntas de múltipla escolha, com valor de 60 pontos, de disciplinas do ensino médio: Língua Portuguesa (10 perguntas), Matemática (10), Biologia (5), Filosofia (5), Física (5), Geografia (5), História (5), Inglês (5), Química (5) e Sociologia (5).

A dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi, explicou que a extensão do prazo foi definida por causa do elevado número de solicitações de interessados em participar e também da interrupção das inscrições durante o período de Carnaval. “É uma nova oportunidade para que aquelas pessoas que se encaixam nos critérios e perderam o prazo anterior possam se inscrever”, comentou.