Processos seletivos vão contratar cozinheiros e auxiliares educacionais

A Secretaria de Educação de Suzano abre nesta quinta-feira (24) inscrições para dois processos seletivos simplificados destinados à contratação de auxiliares de desenvolvimento educacional e de cozinheiros escolares. Ao todo, são 40 vagas para cada um dos cargos e a contratação é por tempo determinado, com duração de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. Os interessados devem se inscrever até as 23h59 deste domingo (27) exclusivamente pelo endereço da administração municipal na Internet, em www.suzano.sp.gov.br/educacao.

Para concorrer a uma vaga de auxiliar de desenvolvimento educacional é preciso ter, pelo menos, 18 anos, ensino médio completo, atestado de antecedentes criminais e experiência profissional comprovada em creche ou cursando Pedagogia. Também é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e não ter sido demitido por justa causa por órgãos públicos. O salário oferecido é de R$ 1.662,40, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e atuação em escolas municipais de educação infantil.

Já para disputar uma vaga de cozinheiro escolar a única diferença é ter ensino fundamental completo e experiência profissional comprovada na função. A jornada de trabalho também é de 40 horas semanais e a remuneração prevista é de R$ 1.484,43.

O processo seletivo está marcado para o dia 17 de junho (domingo), das 9 às 11 horas, e consistirá na realização de uma prova objetiva. O exame ocorrerá na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (Rua Missionária Sara Cooper, 27, Jardim Santa Helena) para os candidatos às vagas de auxiliar de desenvolvimento educacional e na Escola Estadual Batista Renzi (Rua Concórdia, 44, Vila América) para aqueles que concorrerão a cozinheiro escolar. A abertura dos portões será às 8 horas e o fechamento às 8h45.

"Até que seja realizado um concurso público para a contratação efetiva dos profissionais, precisamos fazer esse processo seletivo simplificado para o preenchimento urgente de funções que estão em falta nas escolas", explicou o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.

Outras informações sobre os editais dos processos seletivos podem ser obtidas no mesmo site das inscrições.