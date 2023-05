Procon alerta para tentativa de golpe em clínicas terapêuticas e casas de repouso

O Procon de Suzano está promovendo um alerta aos proprietários de Instituições de Longa Permanência de Idosos (Ilpis) e clínicas terapêuticas em razão das tentativas de golpes por indivíduos que se passam por integrantes do órgão municipal. O objetivo dos farsantes é extorquir valores indevidos por meio de contato telefônico com a alegação de que o pagamento poderia isentar o local de passar por uma vistoria. Alguns responsáveis legais por estes estabelecimentos denunciaram o fato ao Procon durante o último mês.

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, reforçou que o órgão não adota a conduta de fazer qualquer tipo de contato antes das fiscalizações. “Não marcamos dia para vistorias. Caso ocorra alguma situação dessa, orientamos que solicite uma credencial de identificação e em nenhuma hipótese deve haver qualquer tipo de pagamento. O responsável precisa ficar atento quando for abordado por alguém pedindo dinheiro para ‘amenizar’ a situação porque não se trata de uma representação legítima do órgão”, afirmou ela.

O procedimento adotado pelo fiscal credenciado, quando identificada alguma irregularidade que fira os direitos do consumidor, é lavrar um auto de infração e entregá-lo ao fornecedor. O órgão disponibiliza os telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461 para esclarecimentos sobre situações que gerem algum tipo de desconfiança por parte dos comerciantes e prestadores de serviço.

Há golpistas que se passam, também, por agentes da Vigilância Sanitária. Para evitar quaisquer prejuízos, o órgão também orienta sobre a abordagem desses servidores no momento das vistorias, informando que as fiscalizações não são realizadas por apenas um agente e reforça que todos sempre estão devidamente identificados.

Em caso de situações de desconfiança quanto à legitimidade da pessoa que realiza qualquer contato se identificando como representante da Vigilância Sanitária, o órgão disponibiliza o telefone (11) 4745-2060, para esclarecimentos.