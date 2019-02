Procon alerta sobre descontos indevidos de contribuição associativa de aposentados

O Procon de Suzano faz um alerta a aposentados e pensionistas quanto a descontos que podem estar ocorrendo em seus benefícios todos os meses sem que tenham conhecimento disso. O órgão municipal recebeu mais de 30 queixas desde o ano passado de segurados da Previdência Social que descobriram que eram vítimas de cobrança indevida de contribuição associativa de entidades da categoria, sem que sequer tenham se filiado a alguma delas. Em todas as ocorrências denunciadas, os beneficiários haviam feito empréstimo consignado, o que pode ser um indicativo do momento em que a dívida surgiu. Na grande maioria dos casos, os valores foram estornados pelos denunciados.

As associações de aposentados e pensionistas que descontavam mensalmente os valores dessas pessoas, em média R$ 50, são de Brasília, Porto Alegre e São Paulo, e somam 32 registros de reclamações com o mesmo teor desde 2018. “Muitos desses beneficiários vivem de uma renda baixa e nos pareceu muito estranho arcarem com tal valor, mesmo porque a maioria sequer tem conhecimento dessas associações ou de sua utilidade. Isso sem falar na distância, pois duas delas são de outros Estados”, destacou a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice.

Ela explicou que este tipo de ocorrência não é considerado uma relação de consumo, porém, quando começou a receber tais queixas, o órgão municipal deu total atenção e auxílio aos denunciantes, uma vez que poderiam se tratar de estelionato, principalmente porque essas pessoas desconheciam o que estavam pagando todo mês.

Nos primeiros casos, os aposentados e pensionistas perceberam que haviam descontos mensais e resolveram solicitar extrato ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Muitos deles tiveram que recorrer aos bancos onde recebem seus benefícios para saberem exatamente de onde vinha a cobrança indevida. “Quando esses casos chegaram até nós, abrimos essas reclamações e acionamos as associações. Até agora tivemos queixas sobre três entidades. Duas delas fizeram as devoluções logo após serem notificadas ou durante audiência de conciliação. Mas a outra dificulta mais, pois alega que foram assinados contratos de adesão, provavelmente durante a obtenção de empréstimo consignado”, explicou.

Essa situação está ocorrendo não apenas em Suzano, mas em muitos outros lugares também. Inclusive, a Fundação Procon já oficiou o Ministério Público do Estado de São Paulo a respeito. Para aposentados e pensionistas é dada a orientação para que periodicamente solicitem o extrato ao INSS para verificarem se está havendo algum desconto indevido.

“A nossa sugestão é que evite esse tipo de empréstimo ou então que se atente ao máximo no momento de assinar contrato de algo do tipo. E também é importante ficar alerta quando for chamado para recadastramento ou prova de vida nos bancos. Se nos papeis que derem houver a palavra consignado, sem ter solicitado, a orientação é não assinar e buscar auxílio”, finalizou a diretora. Além de dar apoio aos aposentados e pensionistas, o órgão municipal também já encaminhou a denúncia ao Ministério Público de Suzano para providências.

Outras informações podem ser obtidas diretamente com o Procon, que fica na rua Baruel, 126, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O telefone para contato é (11) 4744-7322.