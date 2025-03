Procon apura queixa sobre queda de energia de 50 horas em Suzano

O Procon de Suzano foi acionado para apurar queixas de queda de energia, em Suzano. Moradores calculam que o problema chega a mais de 50 horas. Residentes do Clube Florada de Suzano estiveram no órgão acompanhados de um advogado.

O órgão iniciou procedimento para verificar a situação. O fornecimento de energia elétrica retornou às 9 da manhã desta quinta-feira (20).

A falta de energia teve início nesta segunda-feira (17). Segundo os moradores, mais de 20 imóveis do condomínio localizado na Estrada do Oura, 2505, no Ipelândia, foram afetados. Eles planejavam reunir cerca de 20 pessoas para ir até a frente da EDP caso o problema não se resolvesse no decorrer do dia.

O Procon informou que recebeu um grupo de pessoas que se identificaram como moradoras do condomínio Clube Florada de Suzano, nesta quarta-feira (19). Diante do ocorrido, foi iniciada tratativa preliminar para verificar a situação e um prazo para o restabelecimento do serviço no local. Também entraram em contato com a EDP São Paulo, que garantiu já ter requisitado prioridade no atendimento a este caso.

A unidade municipal ressalta que seguem acompanhando a situação. “Continuamos à disposição dos condôminos para formalização da queixa e posterior cobrança da concessionária de energia elétrica, com a apresentação da devida documentação, seja como reclamação individual de cada morador ou mesmo coletiva, pelo condomínio”.

O DS entrou em contato com a EDP para um posicionamento, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.