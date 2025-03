Procon dá orientações sobre direitos e compras em ação na Estação Suzano

A equipe do Procon realizou uma ação especial na Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) durante toda esta sexta-feira (14/03). A mobilização, que contou com a parceria da EDP São Paulo e da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), teve como objetivo oferecer atendimento gratuito e serviços às pessoas que passavam pelo local, como abertura de reclamações, orientações sobre compras realizadas pela internet e outros esclarecimentos.

A ação foi especialmente organizada para marcar o Dia do Consumidor, celebrado neste sábado (15/03), e reforçar o compromisso do Procon com a defesa dos direitos dos cidadãos. A iniciativa foi conduzida pela diretora do órgão, a advogada Daniela Itice, que tem coordenado diversas atividades de conscientização e proteção no município.

O foco da mobilização também foi orientar os consumidores sobre cuidados fundamentais nas compras pela internet, especialmente no que se refere à verificação da legitimidade das empresas e plataformas de venda. O Procon destacou que muita gente acaba sendo vítima de fraude devido à falta de atenção ao CNPJ do vendedor ou ao ambiente virtual onde a negociação está sendo realizada. Dicas como evitar preços excessivamente baixos e conferir a plataforma foram compartilhadas durante o evento, visando aumentar a conscientização sobre os riscos nas compras on-line.

Além da ação especial realizada na Estação Suzano, a população pode buscar atendimento contínuo na sede do Procon de Suzano, localizada na rua Baruel, 126, no centro da cidade. Também é possível entrar em contato pelos número de telefone (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461 ou pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br para obter mais informações, esclarecer dúvidas ou registrar reclamações.

"É fundamental que os consumidores estejam cada vez mais informados sobre seus direitos, especialmente no ambiente on-line, onde as fraudes estão se tornando cada vez mais comuns. Nosso trabalho no Procon é garantir que todos saibam como identificar práticas abusivas, como verificar a legitimidade de empresas e como se proteger de golpes", afirmou a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice.