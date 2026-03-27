Procon de Ferraz descarta mais de 136 kg de produtos irregulares durante fiscalização em mercado

O Procon de Ferraz de Vasconcelos realizou uma ação de fiscalização em um supermercado do município que resultou no descarte de 136,970 kg de produtos considerados impróprios para o consumo.



Durante a inspeção, foram identificadas irregularidades como ausência de informações sobre a procedência dos produtos (falta de rastreabilidade), itens com prazo de validade vencido, produtos em desacordo com as indicações presentes na embalagem e rotulagem, além de alimentos armazenados fora da temperatura adequada. Também foram encontrados produtos expostos sem a devida precificação, em desacordo com as normas de defesa do consumidor.



Diante das irregularidades constatadas, o estabelecimento será autuado e poderá sofrer penalidades previstas na legislação vigente.



A ação tem como objetivo garantir a segurança alimentar da população e assegurar que os estabelecimentos comerciais cumpram as normas de proteção e defesa do consumidor.



O Procon reforça que a fiscalização é contínua e orienta os consumidores a ficarem atentos às condições dos produtos no momento da compra, como validade, integridade da embalagem, armazenamento adequado e a correta informação de preços.



“Nosso trabalho é proteger o consumidor e garantir que os produtos comercializados estejam dentro dos padrões exigidos. A fiscalização é fundamental para coibir irregularidades e assegurar a saúde da população”, destacou o diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida.



A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue intensificando as ações de fiscalização no comércio local, visando a qualidade dos serviços prestados e o respeito aos direitos do consumidor.