Procon de Ferraz promove programação especial na Semana do Consumidor

Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o Procon de Ferraz de Vasconcelos preparou uma programação especial entre os dias 16 e 20 de março, com uma série de ações voltadas à orientação da população, fiscalização de práticas comerciais e fortalecimento dos direitos do consumidor no município.

A iniciativa reúne diferentes frentes de atuação do órgão, com atividades educativas, atendimentos diretos ao público e visitas de orientação a estabelecimentos comerciais, reforçando o compromisso da gestão municipal com a proteção e informação do consumidor ferrazense.

A programação tem início no dia 16 de março, com visitas de orientação a estabelecimentos comerciais ao longo de todo o dia. As equipes do Procon percorrerão pontos de comércio do município para verificar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, com atenção a itens como exposição correta de preços, validade de produtos e condições de atendimento ao público.

No dia 17 de março, das 9h às 15h, será realizado um ponto de atendimento e orientação aos usuários do transporte ferroviário na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Durante a ação, a equipe do Procon prestará esclarecimentos sobre os direitos dos consumidores no transporte público e orientará os passageiros sobre como registrar reclamações ou buscar atendimento quando necessário.

A programação também contempla atividades educativas por meio do projeto Procon nas Escolas, que tem como objetivo levar informações sobre consumo consciente e direitos do consumidor aos estudantes da rede municipal. No dia 18 de março, a ação será realizada na EMEB Helmuth Herman Hans Louis Baxmann, enquanto no dia 19 de março, às 19h, as atividades ocorrerão na Escola Ruy Coelho.

Encerrando a programação, no dia 20 de março, das 9h às 15h, será promovido um mutirão de renegociação de dívidas com a Sabesp, realizado no atendimento do Procon municipal, localizado no endereço, Av. Gov. Jânio Quadros, 967 - Parque São Francisco. Durante a ação, consumidores poderão regularizar débitos de água e esgoto, com possibilidade de descontos e facilidades de pagamento.

Para participar do mutirão, é necessário apresentar uma conta ou documento do titular do fornecimento, para que seja possível localizar o cadastro. Durante o atendimento, a equipe da Sabesp poderá analisar e encaminhar demandas relacionadas à negociação de dívidas, revisão de consumo e faturas, emissão de segunda via e eventuais registros de negativação.

Segundo o Diretor do Procon de Ferraz de Vasconcelos, Mikael Almeida, a programação da Semana do Consumidor tem como objetivo aproximar o órgão da população e ampliar o acesso à informação.

“A Semana do Consumidor é uma oportunidade de reforçar a importância da orientação e da fiscalização para garantir relações de consumo mais justas. Nosso objetivo é estar próximo da população, oferecendo atendimento, esclarecimentos e soluções para os consumidores do município”, destaca.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça que o Procon municipal segue disponível para orientar e atender a população durante todo o ano, por meio de seus canais oficiais de atendimento.