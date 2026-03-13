Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 13 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Ferraz

Procon de Ferraz promove programação especial na Semana do Consumidor

Ações incluem fiscalização em comércios, atendimento a usuários da CPTM, atividades educativas em escolas e mutirão de renegociação de dívidas com a Sabesp

13 março 2026 - 11h49Por de Ferraz
Procon de Ferraz promove programação especial na Semana do ConsumidorProcon de Ferraz promove programação especial na Semana do Consumidor - (Foto: Camille Melo )

Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o Procon de Ferraz de Vasconcelos preparou uma programação especial entre os dias 16 e 20 de março, com uma série de ações voltadas à orientação da população, fiscalização de práticas comerciais e fortalecimento dos direitos do consumidor no município.

A iniciativa reúne diferentes frentes de atuação do órgão, com atividades educativas, atendimentos diretos ao público e visitas de orientação a estabelecimentos comerciais, reforçando o compromisso da gestão municipal com a proteção e informação do consumidor ferrazense.

A programação tem início no dia 16 de março, com visitas de orientação a estabelecimentos comerciais ao longo de todo o dia. As equipes do Procon percorrerão pontos de comércio do município para verificar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, com atenção a itens como exposição correta de preços, validade de produtos e condições de atendimento ao público.

No dia 17 de março, das 9h às 15h, será realizado um ponto de atendimento e orientação aos usuários do transporte ferroviário na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Durante a ação, a equipe do Procon prestará esclarecimentos sobre os direitos dos consumidores no transporte público e orientará os passageiros sobre como registrar reclamações ou buscar atendimento quando necessário.

A programação também contempla atividades educativas por meio do projeto Procon nas Escolas, que tem como objetivo levar informações sobre consumo consciente e direitos do consumidor aos estudantes da rede municipal. No dia 18 de março, a ação será realizada na EMEB Helmuth Herman Hans Louis Baxmann, enquanto no dia 19 de março, às 19h, as atividades ocorrerão na Escola Ruy Coelho.

Encerrando a programação, no dia 20 de março, das 9h às 15h, será promovido um mutirão de renegociação de dívidas com a Sabesp, realizado no atendimento do Procon municipal, localizado no endereço, Av. Gov. Jânio Quadros, 967 - Parque São Francisco. Durante a ação, consumidores poderão regularizar débitos de água e esgoto, com possibilidade de descontos e facilidades de pagamento.

Para participar do mutirão, é necessário apresentar uma conta ou documento do titular do fornecimento, para que seja possível localizar o cadastro. Durante o atendimento, a equipe da Sabesp poderá analisar e encaminhar demandas relacionadas à negociação de dívidas, revisão de consumo e faturas, emissão de segunda via e eventuais registros de negativação.

Segundo o Diretor do Procon de Ferraz de Vasconcelos, Mikael Almeida, a programação da Semana do Consumidor tem como objetivo aproximar o órgão da população e ampliar o acesso à informação.

“A Semana do Consumidor é uma oportunidade de reforçar a importância da orientação e da fiscalização para garantir relações de consumo mais justas. Nosso objetivo é estar próximo da população, oferecendo atendimento, esclarecimentos e soluções para os consumidores do município”, destaca.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça que o Procon municipal segue disponível para orientar e atender a população durante todo o ano, por meio de seus canais oficiais de atendimento.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021
Polícia

Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021

CRAS Margarida realiza ação especial de atendimentos do Bolsa Família durante o mês de março
Cidades

CRAS Margarida realiza ação especial de atendimentos do Bolsa Família durante o mês de março

Suzano precisa de cerca de 2,8 mil mesários para as eleições deste ano
Cidades

Suzano precisa de cerca de 2,8 mil mesários para as eleições deste ano

Vigilância Sanitária interdita comunidade terapêutica acolhedora no Parque Cerejeiras
Cidades

Vigilância Sanitária interdita comunidade terapêutica acolhedora no Parque Cerejeiras

Vereador Adilson Horse homenageia PM Maria Carolline Cardoso com moção de aplausos
Cidades

Vereador Adilson Horse homenageia PM Maria Carolline Cardoso com moção de aplausos

Aula especial de Pilates reúne mais de 120 participantes no Portelão
Cidades

Aula especial de Pilates reúne mais de 120 participantes no Portelão