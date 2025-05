Procon de Mogi das Cruzes recebe novo carro e tablets

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregou 68 veículos e 479 tablets aos Procons conveniados para reforçar a atuação das unidades municipais na defesa do consumidor. Mogi das Cruzes recebeu um carro e oito tablets.

Os veículos são utilizados para atividades de fiscalização de preços, orientação aos consumidores, atendimento ao público, resolução de reclamações e pesquisas sobre o mercado de consumo.

“Trata-se um importante investimento na estruturação de um serviço que não é apenas de proteção ao consumidor, mas também do empreendedor, do bom empreendedor, que precisa de orientação para tocar o seu negócio”, afirmou o governador.

A aquisição dos equipamentos é resultado de emenda do deputado federal Celso Russomano, presente no evento.

A entrega dos veículos representa uma parceria entre o governo estadual e as prefeituras, com objetivo de fortalecer a proteção do consumidor em todo o Estado de São Paulo. “Em Mogi das Cruzes estamos próximos de iniciarmos a reforma e ampliação da sede do Procon, que possibilitará espaço para realizarmos audiências de conciliação”, explica o coordenador do Procon de Mogi das Cruzes, Álvaro Nicodemos Sanvido, que representou a prefeita Mara Bertaiolli na cerimônia.

Os investimentos contribuem para que as unidades do Procon possam atuar de forma mais eficiente na defesa dos direitos do consumidor, seja no atendimento ao público, seja na fiscalização do mercado.