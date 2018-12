Procon de São Paulo realiza ação especial em Suzano

Suzano recebeu nesta terça-feira (18) a visita de fiscais da Fundação Procon de São Paulo, que realizaram uma ação especial em lojas do centro de compras da cidade. A iniciativa teve como objetivo constatar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais, fazer orientações e, em alguns casos, emitir notificações e autuações. A ação foi acompanhada por representantes do Procon suzanense, que está vinculado à entidade estadual por meio de convênio.

Ao todo, 12 fiscais da Regional de São Paulo estiveram presentes, liderados pelo supervisor de fiscalização Bruno Stroebel. Eles foram a várias lojas do Suzano Shopping e realizaram verificações diversas, principalmente relacionadas à precificação (visibilidade dos preços), ofertas (se os valores indicados em folhetos procedem) e data de validade (se cosméticos e alimentos estão dentro do prazo de uso ou consumo). Ação semelhante também ocorreu nos últimos dias nas cidades de Barueri, Itapevi e Santana de Parnaíba, integrantes da mesma região.

A atuação dos fiscais levou o dia todo e contou com a participação da coordenadora do Procon de Suzano, Daniela Itice, e de outros membros do órgão municipal, que a todo momento acompanhavam os agentes da capital paulista e davam o suporte necessário. Os estabelecimentos comerciais e os produtos eram selecionados por amostragem. “Ações desse tipo são muito importantes porque indicam que o Procon está presente e atento e também porque são uma segurança para os consumidores na hora da compra, ainda mais nesta época do ano”, destacou Daniela.

Todas as medidas necessárias tomadas pelos fiscais da capital são de responsabilidade da entidade estadual, que acompanhará os casos necessários. Já por parte da equipe de fiscalização do órgão municipal foram constatadas irregularidades em algumas lojas, especialmente relacionadas a data de vencimento de produtos alimentícios e ausência de preços, que foram objeto de autuação.

Apesar da ação especial nesta terça-feira, o Procon de Suzano atua constantemente na cidade, seja em casos específicos, de rotina, de orientação ou para verificação de denúncias recebidas. O atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na rua Baruel, 126, no centro. O telefone para contato é 4744-7322.