Procon de Suzano alerta sobre golpes de inteligência artificial

Para evitar golpes cometidos a partir de informações coletadas nas redes sociais, o Procon de Suzano iniciou uma ação de orientação voltada a alertar a população sobre os cuidados necessários ao utilizar essas plataformas

A prática, conhecida como “golpe da voz clonada”, vem se tornando cada vez mais comum e ocorre a partir da coleta de conteúdos disponíveis nas redes sociais como vídeos com falas, áudios ou postagens públicas com dados pessoais. Com esses conteúdos e o uso de inteligência artificial, os criminosos recriam a entonação da vítima e entram em contato com parentes ou amigos, solicitando dinheiro, empréstimo ou envio de informações bancárias

O órgão orienta que a população não compartilhe senhas, códigos ou dados pessoais por mensagens ou ligações. Além disso, o Procon reforça a importância de desconfiar de solicitações recebidas, buscar outros meios de contato para confirmar a veracidade das informações e realizar a autenticação dos fatores no dispositivo. A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, pede aos consumidores que fiquem alerta para qualquer tipo de indício de irregularidade. “É importante que os consumidores se atentem às informações que estão divulgando nas redes sociais, evitando expor detalhes que possam ser explorados em tentativas de fraude”, disse.

Ela também alerta que golpistas podem se passar por familiares, amigos ou até pelas próprias vítimas para solicitar dinheiro ou dados bancários. “Se alguém fizer esse tipo de contato falso, não forneça nenhuma informação e denuncie imediatamente, pois se trata de uma tentativa de golpe virtual”, reforçou.

O órgão também orienta sobre as medidas a serem adotadas ao identificar uma tentativa de golpe: interrompa imediatamente o contato, registre a ocorrência na Polícia Civil, guarde todas as evidências do contato e informe seu banco.

Mais informações podem ser obtidas no Procon de Suzano, localizado na rua Baruel, 126, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Também é possível entrar em contato pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br ou pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461.