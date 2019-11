Procon de Suzano faz acompanhamento de preços e prepara ação especial para Black Friday

A equipe do Procon de Suzano realizará uma fiscalização de preços especial no dia da Black Friday, que neste ano ocorrerá em 29 de novembro (sexta-feira). Serão nas mesmas lojas das principais redes de comércio varejista da área central e do Suzano Shopping que já passaram por duas vistorias em setembro e neste mês. A ação tem por objetivo evitar práticas abusivas pelos fornecedores e educar o consumidor nesta data especial de ofertas.

De acordo com a diretora do Procon, Daniela Itice, faz parte do procedimento acompanhar a progressão de preços em itens eletrodomésticos, como fogões, geladeiras, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones e outros produtos bastante procurados neste período. A última ação ocorreu em 13 de novembro (quarta-feira).

Nas visitas, o órgão também orienta os gerentes dos estabelecimentos sobre as oscilações e trata sobre as possíveis consequências caso os falsos descontos lesem o consumidor. À propaganda enganosa cabe autuação e multa e o valor depende do faturamento de cada local. Neste ano, foi verificada uma pequena variação nos valores de produtos em alguns locais, em torno de 15%, para mais ou para menos.

Esse acompanhamento nas lojas também foi realizado no segundo semestre de 2018. Na edição passada não houve nenhuma notificação ou multa. Daniela acredita que a operação inibe possíveis irregularidades. “O comércio sabe que tem um Procon atuante e este é um motivo a mais para se preocupar em não cometer nenhum tipo de fraude ou abuso. A ideia não é sair multando a todos. O objetivo principal é educar o lojista e o consumidor para que ambos saiam satisfeitos”, disse.

É importante que o público faça pesquisas minuciosas sobre o produto de seu interesse para que aproveite promoções realmente vantajosas e reais. Consumidores que queiram apresentar queixas sobre más práticas de comércio e serviço, relacionadas ou não à Black Friday, podem procurar o Procon de Suzano, localizado na rua Baruel, 126, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e o telefone de contato é o (11) 4744-7322.