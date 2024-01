Procon de Suzano fecha o ano com mais de 1,7 mil atendimentos

O Procon de Suzano realizou 1.767 atendimentos ao longo de todo o ano de 2023, sendo que as demandas mais requisitadas pelos consumidores foram aquelas relacionadas a assuntos financeiras, que responderam por 35% das solicitações (633), seguidas pelas de telefonia, que registraram 10% das queixas (179). As informações integram o balanço anual divulgado pelo órgão vinculada à prefeitura.

As reclamações sobre finanças incluem empréstimos consignados, queixas contra bancos, emissão de cartões, empresas de cobranças, seguros, dentre outros assuntos. Já os de telefonia abordam as modalidades fixa, móvel e internet.

Durante o ano, o órgão municipal também realizou 316 atendimentos preliminares, que são aquelas situações em que a solução é buscada no ato da reclamação, com uma média de 83% de resolução no momento em que ocorre a queixa. Nesta modalidade, o Procon de Suzano resolveu 265 casos.

O balanço também incluiu 83 atendimentos de simples consulta, 1.227 de Carta de Informações Preliminares (CIP) - documento utilizado quando são abertas as reclamações -, e 42 de petição inicial por meio do Juizado Especial Cível (JEC) – que não são resolvidas pelo órgão e, por isso, são encaminhadas à Justiça. Além das reclamações que integram a categoria CIP, o Procon de Suzano abriu 51 reclamações de forma direta e promoveu oito fiscalizações e operações no comércio local em 2023.

“Temos trabalhado arduamente para dar respaldo ao consumidor. Conseguimos resolver muitos casos já no atendimento preliminar, o que dá credibilidade ao nosso serviço e agiliza o processo para as pessoas. Ficamos muito felizes com esse trabalho e queremos melhorar ainda mais esse número para 2024. Vale falarmos sobre o Feirão de Renegociação de Dívidas realizado em 2023 que ajudou diversos munícipes a saldarem seus débitos. Além disso, fomos também aos bairros para realizar atendimentos e orientação ao consumo e pretendemos fazer mais ações neste sentido ao longo deste novo ano”, projetou a coordenadora do Procon, Daniela Itice.