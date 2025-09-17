Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/09/2025
Procon de Suzano monitora preços no comércio para Black Friday

Diretora Daniela Itice e sua equipe realizaram ação nas lojas centrais da cidade e no Suzano Shopping

17 setembro 2025 - 18h36Por da Reportagem Local
Procon de Suzano monitora preços no comércio para Black FridayProcon de Suzano monitora preços no comércio para Black Friday - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Procon de Suzano realizou nesta segunda e terça-feira (15 e 16/09) uma ação para monitorar os preços dos estabelecimentos da cidade em preparação para a Black Friday, que vai ocorrer em 28 de novembro. A diretora do órgão, Daniela Itice, acompanhada de sua equipe, percorreu lojas do centro da cidade e do Suzano Shopping.

Essa é a primeira de uma série de ações que serão realizadas nos próximos dois meses para coibir falsas promoções. Durante a ação, os fiscais orientam os comerciantes sobre a prática ilegal de elevar o preço dos produtos antes da Black Friday para, no dia da campanha, anunciar descontos que não existem.

Na segunda-feira, a equipe percorreu as lojas do centro da cidade, com destaque para os estabelecimentos da rua General Francisco Glicério. Já no dia seguinte, o Procon realizou monitoramento nas lojas do shopping.

Daniela Itice destacou a necessidade de os consumidores acompanharem os preços com atenção para evitar fraudes e possíveis golpes. “A Black Friday é reconhecida pelas ofertas, porém alguns estabelecimentos não aplicam os descontos de forma correta, o que exige cuidado redobrado por parte da população”, alertou.

O consumidor pode realizar denúncias ao Procon de Suzano pessoalmente na rua Baruel, 126, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou ainda, por meio do telefone (11) 4744-7322 e do e-mail procon@suzano.sp.gov.br.

