Procon de Suzano orienta população para evitar golpes e endividamento nas compras

O Procon de Suzano traz orientações para evitar golpes e endividamentos nas compras para o Dia das Mães, celebrado neste domingo (11). Segundo Daniela Itice, diretora do Procon de Suzano, a data é uma das mais importantes para o comércio, e a principal recomendação é fazer as compras de forma planejada.

“A melhor alternativa, sempre, é a consulta. Pesquise os preços, verifique lojas físicas e na internet. Importante lembrar que, pela internet, é preciso procurar em sites conhecidos para evitar golpes”, explicou a diretora. “Tudo aquilo que está muito barato vale a pena desconfiar, é importante tomar bastante cuidado”, completou.

O frete, segundo Daniela, também é um ponto que merece atenção. Ela esclarece que, por vezes, o produto pode estar barato, mas o valor do frete fica mais alto. “E se receber alguma oferta pelas redes sociais ou e-mail com um link direcionando para outro site, não clique. Veja qual endereço e pesquise no seu navegador para verificar se aquela oferta é realmente verdadeira”.

Na hora do pagamento o cuidado deve ser redobrado. “Se vai fazer algum tipo de pagamento, atente-se para quem você está pagando. Se comprar na loja X e fazer pagamento para um CPF, pode ter alguma coisa errada, pode ser um golpe. Sempre confira isso”, pontuou.

A diretora ainda lembra que, em relação às trocas, compras feitas em lojas físicas não têm direito, é uma cortesia da loja oferecer o serviço. Já para as compras on-line, existe o prazo de 7 dias para arrependimento da compra, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Ela também alerta sobre evitar endividamentos. “Evite empréstimos consignados. Às vezes a pessoa pensa em presentear a mãe assim, como uma reforma da casa, por exemplo, e acaba fazendo o empréstimo. Isso gera um endividamento excessivo”, esclareceu.

Além disso, Daniela salienta que o órgão pretende, até este domingo (11), fazer vistorias nas lojas para verificar se estão seguindo os preços e dando informações para pagamentos.