Procon de Suzano orienta sobre compra de materiais escolares

O Procon de Suzano orienta pais e responsáveis sobre mais uma temporada da tradicional compra de materiais escolares. Com o início do novo ano letivo, as escolas começam a encaminhar a lista com os itens que serão utilizados em sala de aula. A atenção é necessária não apenas em relação aos preços dos produtos, como também sobre o que é solicitado aos alunos. Muitas famílias têm reclamado da lista, que parece aumentar a cada ano.



A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, explicou que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as escolas só poderão exigir os materiais de uso exclusivamente didático e pedagógico, individuais para cada aluno, como folha de sulfite, papel dobradura, tinta guache, lápis, caneta, borracha, por exemplo. “Os pais devem ficar atentos à quantidade pedida: ela deve ser coerente com as atividades praticadas. A escola também não pode fazer indicação de marca dos produtos, destacou.



Além disso, vale destacar que não podem ser inclusos nessa lista materiais de uso comum e coletivo, como produtos de higiene, de limpeza, para atividade de laboratório, entre outros, bem como aqueles que são utilizados nos setores administrativos da unidade escolar. Se isso ocorrer, os pais e responsáveis têm o direito de contestar a solicitação apresentada.



Daniela Itice também explicou que a escola deve disponibilizar a lista para que o consumidor tenha a liberdade de pesquisar preços e marcas dos itens solicitados e que a unidade não pode exigir que o aluno adquira o material escolar em seu estabelecimento. “Portanto, a dica é: fique atento, pesquise e utilize sempre o bom senso”, finalizou a diretora.



Em caso de violação ao Código de Defesa do Consumidor e para denúncias de problemas na hora de comprar os materiais escolares, os cidadãos podem recorrer ao Procon de Suzano, que funciona na rua Baruel, 126, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O órgão também atende pelo número (11) 4744-7322.