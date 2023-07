Procon de Suzano participa de mutirão para renegociação de dívidas

O Procon de Suzano está participando do mutirão para renegociação de dívidas realizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Chamada de “Renegocia!”, a ação tem o objetivo de contribuir com os munícipes que precisam de suporte para evitar ou solucionar o superendividamento. Assim, até de agosto, serão promovidos atendimentos especiais aos consumidores com todo o tipo de dívida, exceto pensão alimentícia, contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.

Os interessados em apresentar demandas relacionadas à regularização da situação financeira podem comparecer ao endereço do Procon de Suzano, situado na rua Baruel, 126, no centro, entre 8 e 17 horas. Será necessária apresentação de documentos que comprovem onde os consumidores possuem as dívidas, como aqueles referentes ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) ou Serasa, ou ainda comprovantes de débitos de cartões e cartas de cobranças, entre outros.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela iniciativa, esse mutirão busca garantir o atendimento aos consumidores com dívidas de um modo geral, não só bancárias, mas dívidas com lojas, de contas de consumo como as de água e de luz, entre outras. O objetivo é contribuir com a recuperação de crédito para o acesso às melhores condições de se efetuar os pagamentos.

Para que seja produzido um levantamento nacional sobre o problema, os Procons contribuirão com o fornecimento de informações sobre o número de endividados e de superendividados no Brasil. A primeira categoria define “o consumidor que quer negociar dívidas e que tem condições de pagá-las sem sacrificar seu mínimo existencial”, já o segundo grupo integra “o consumidor de boa-fé que manifesta a impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial”.

Todos os dados compilados entre 24 de julho e 11 de agosto que façam referência ao número de atendimentos, ao valor das dívidas, ao percentual das negociações realizadas com sucesso e aos credores com maior índice de negociação, entre outros fatores, deverão ser utilizados pelo governo federal para estudos sobre possíveis políticas públicas relacionados ao tema.

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, ressaltou que essa é uma grande oportunidade para que consumidores possam renegociar suas dívidas. “É fundamental ter a orientação correta e aderir à mobilização que está sendo oferecida para que se encontre as soluções indicadas para cada caso. Por isso, é importante que os consumidores não deixem de apresentar suas demandas para que o Procon ofereça o suporte necessário nas situação de endividamento”, destacou Daniela.

Para esclarecimentos, os munícipes podem entrar em contato pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461, ou no e-mail procon@suzano.sp.gov.br. O consumidor também tem a opção de acessar o site consumidor.gov para interagir com a empresa com a qual foi feita a dívida.