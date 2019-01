Procon de Suzano realiza mais de 3,6 mil atendimentos em 2018

O Procon de Suzano realizou em 2018 um total de 3.634 atendimentos. Ao longo do ano, também foram realizadas diversas ações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais, bem como orientação aos consumidores e lojistas. A implantação do processo digital no atendimento também foi considerada uma das grandes conquistas. O balanço foi divulgado na manhã desta quinta-feira (3) pela diretora do órgão municipal, Daniela Itice.

As principais queixas recebidas foram relacionadas a assuntos financeiros (1.087 chamados), entre eles empréstimos consignados e outros relativos à bancos. O segundo maior atendimento foi em relação às empresas de telefonia (830), entre fixa e móvel. O restante das reclamações está dividido entre assuntos privados, como atraso e/ou não entrega de produtos e serviços essenciais como água, luz e gás, e ainda habitação e saúde.

Além disso, o ano foi marcado com diversas ações. Na Semana do Consumidor (de 12 a 16/03), foram promovidas palestras ao público da melhor idade, orientação aos consumidores sobre a alteração da lei dos Planos de Saúde e os trabalhos voltados aos lojistas, como distribuição de panfletos sobre afixação de preços e de exemplares do Código de Defesa do Consumidor.

Os períodos sazonais também foram contemplados pelo órgão municipal, com a verificação de preços e orientações gerais ao consumidor. No começo do ano, por exemplo, foi a vez de abordar com os pais sobre material escolar e matrícula, assim como a compra dos presentes nas comemorações de Páscoa, dia das mães e dos pais.

No dia do idoso, comemorado em outubro, foi promovida uma palestra para cerca de 200 pessoas em uma das salas do Cinemark, no Suzano Shopping, com orientações gerais sobre o direito dos idosos, já que os golpes com empréstimos consignados são campeões de reclamação no Procon de Suzano. Ao final da apresentação, eles assistiram a um filme gratuitamente.

A greve dos caminhoneiros também gerou uma grande ação nos postos de combustível. Com a medida provisória do governo federal para manter os preços do diesel, equipes do Procon de Suzano realizaram fiscalizações dos preços nos postos, antes e depois da paralisação, e orientação aos proprietários sobre o seguimento das normas implantadas.

O destaque do segundo semestre de 2018 ficou para a implantação do processo digital no atendimento. Além da economia de material, como papel e pastas, de acordo com a diretora Daniela Itice, a mudança beneficia consumidores e fornecedores, pois dá transparência e celeridade às atividades do Procon. “Desta forma, todos agradecem: munícipes, servidores e o meio ambiente. Esse trabalho para mim foi uma grande conquista em 2018 e um marco na história do órgão”, disse.

Outra grande evolução durante o ano foi a criação de um canal direto com diversas empresas, bancos e com a concessionária EDP São Paulo, para a resolução de problemas dos clientes. “Com isso, conseguimos intervir em diversos casos de queda de energia registrados este ano no comércio. Também é importante ressaltar que firmamos uma parceria com a Associação Comercial, pois acreditamos que as orientações devem chegar a todos. Os comerciantes também são consumidores e quanto maior o número de pessoas alcançarmos, melhor será a educação na relação de consumo”, concluiu Daniela.