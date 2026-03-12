Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/03/2026
Cidades

Procon de Suzano reforça orientações sobre direitos e segurança nas relações de consumo

Recomendações são destacadas em razão do Dia Mundial do Consumidor, que será celebrado neste domingo (15/03)

12 março 2026 - 16h17Por De Suzano

O Procon de Suzano reforça orientações à população sobre direitos e cuidados nas relações de consumo em razão do Dia Mundial do Consumidor, que será celebrado neste domingo (15/03).

O órgão municipal destaca a importância de a população estar atenta no momento de realizar compras, contratar serviços ou firmar acordos, especialmente diante do aumento de ofertas, promoções e negociações realizadas tanto em estabelecimentos físicos quanto pela internet.

Entre os principais pontos de atenção indicados pelo Procon estão a verificação da procedência das empresas, a análise cuidadosa de contratos e a conferência de informações essenciais antes da finalização de qualquer compra ou contratação. O órgão também orienta que o consumidor evite decisões impulsivas e procure sempre confirmar dados como CNPJ da empresa, reputação do vendedor, formas de pagamento e condições de troca, garantia ou cancelamento do serviço ou produto adquirido.

Outra recomendação importante é guardar todos os comprovantes relacionados à compra, como notas fiscais, comprovantes de pagamento, registros de conversas, e-mails ou prints de anúncios ou ofertas. Esses documentos podem ser fundamentais em caso de necessidade de abertura de reclamação ou para a formalização de denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor.

O Procon também alerta para golpes aplicados por meio de vendas diretas ou ofertas aparentemente vantajosas, principalmente em plataformas digitais e redes sociais. Nesses casos, é fundamental que o consumidor desconfie de preços muito abaixo do valor praticado no mercado e verifique se o site possui canais oficiais de atendimento, informações claras sobre a empresa e políticas de troca e devolução. A orientação é evitar pagamentos por meios que dificultem a identificação do destinatário, como transferências diretas sem garantia de segurança. O órgão também orienta que a população evite atender ligações de vídeo realizadas por desconhecidos, prática que tem sido utilizada em golpes para obter imagens, dados pessoais ou induzir a vítima a realizar transferências e outras ações fraudulentas.

Situações envolvendo empréstimos consignados também exigem atenção redobrada. O órgão destaca que consumidores, especialmente idosos e aposentados, devem evitar fornecer cópias de documentos pessoais ou permitir registros fotográficos de seus dados durante abordagens realizadas por vendedores ou intermediários. Em muitos casos, esse tipo de prática está associada a fraudes relacionadas à contratação de empréstimos ou serviços sem o devido consentimento do consumidor.

Outro ponto ressaltado pelo órgão municipal diz respeito à leitura atenta de contratos e termos de adesão. Antes de assinar qualquer documento ou aceitar condições de contratação, é essencial que o consumidor compreenda todas as cláusulas envolvidas, incluindo prazos, valores, taxas adicionais, multas e condições de cancelamento. Caso haja dúvida, a recomendação é buscar orientação antes de concluir a negociação.

A diretora do Procon de Suzano, a advogada Daniela Itice, ressaltou que a informação é uma das principais ferramentas de proteção do consumidor. “É fundamental que a população esteja atenta aos seus direitos e adote cuidados antes de concluir qualquer negociação. Em caso de dúvida, a orientação é buscar informação e evitar tomar decisões precipitadas, principalmente em situações que envolvem contratos, financiamentos ou compras pela internet”, afirmou.

Para esclarecimento de dúvidas, orientação ou registro de reclamações, a população pode procurar o Procon de Suzano presencialmente na rua Baruel, 126, no centro, ou entrar em contato pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461.

