Procon de Suzano vistoria comércio para a Black Friday

O Procon de Suzano iniciou nesta quarta-feira (08/11) uma ação de fiscalização de comércios na cidade visando a Black Friday 2023, evento que é promovido sempre na última sexta-feira de novembro para a realização de queima de estoque e redução de preços das mercadorias. Neste ano, a iniciativa, que também serve como um termômetro para o Natal, ocorre no dia 24 e a vistoria tem o propósito de acompanhar a evolução dos preços dos produtos para evitar que subam abusivamente nas próximas semanas para, depois, serem “reduzidos” aos valores normais.

A falsa redução de preços é uma preocupação do Procon, uma vez que existe a possibilidade de haver o aumento do valor de algumas mercadorias e, na semana da Black Friday, ocorrer a diminuição. O órgão municipal ainda orientou os vendedores sobre falhas em anúncios e alertou os consumidores sobre como lidar com as compras neste período.

“Nosso objetivo é monitorar o preço dos produtos ao longo dos meses para saber se está acontecendo a famosa ‘metade do dobro’. Há locais que aumentam um produto que custa R$ 100 para R$ 150 dias antes da Black Friday. Depois ele volta para os R$ 100 anunciando um desconto. Nosso objetivo é garantir que o consumidor não seja lesado com práticas enganosas ou abusivas”, ressaltou a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, que acompanhou a fiscalização.

Outra preocupação é sobre os golpes que são aplicados, principalmente por meio de links em redes sociais e sites. A orientação é redobrar os cuidados e buscar saber se a oferta e a loja sugeridas em anúncios são reais. “Só porque está escrito ‘oferta’ não quer dizer que o consumidor tenha de comprar, muito menos que é real”, afirmou a diretora do órgão municipal

Por fim, Daniela destaca que alguns procedimentos simples podem contribuir na hora de realizar uma compra. “Fazer uma lista do que realmente precisa e começar a pesquisar os preços; verificar sobre uma oferta em um banner na internet por meio de sites confiáveis; desconfiar de produto muito barato; checar o valor do envio, pois muitas vezes o frete pode aumentar o valor do produto e tornar a oferta desvantajosa; e em caso de compra em loja física, saber sobre as condições de troca”, definiu a diretora.

Consumidores que queiram apresentar queixas sobre abusos e más práticas de comércio e serviço, relacionadas ou não à Black Friday, podem procurar o Procon de Suzano, localizado na rua Baruel, 126, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, os telefones de contato são o (11) 4744-7322 e o (11) 4744-7461.