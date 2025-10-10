Procon e Vigilância Sanitária fiscalizam bares e adegas de Suzano

O Procon e a Vigilância Sanitária de Suzano estiveram juntos nesta quinta-feira (09/10) para reforçar a fiscalização em bares e adegas de Suzano. Os órgãos municipais vistoriaram quatro estabelecimentos localizados entre as ruas General Francisco Glicério e Sete de Setembro, mas não encontraram irregularidades relacionadas às bebidas alcoólicas.

Ainda assim, foi constatado inconformidade no que diz respeito a boas práticas em dois desses locais, e, em um deles, foi verificado que havia produtos vencidos. Também foi solicitado aos responsáveis que melhorassem a exposição dos preços.

A ação também observou produtos fracionados sem identificação e questões de falta de manutenção das instalações. As equipes da prefeitura entregaram a cada estabelecimento inspecionado um formulário contendo orientações técnicas para o correto armazenamento e distribuição de bebidas alcoólicas, assim como medidas corretivas relacionadas a boas práticas a serem realizadas.

Os proprietários dos estabelecimentos que apresentaram não conformidades relacionadas ao acondicionamento e conservação dos produtos foram convidados para uma reunião na Diretoria de Vigilância Sanitária, a fim de obterem mais informações para realização das adequações necessárias à garantia dos padrões de identidade, qualidade e segurança dos produtos e serviços ofertados ao consumo.

A diretora da Vigilância Sanitária, Carmen Lúcia Lorente, destacou que o trabalho fortaleceu as ações de proteção à saúde dos moradores. “Estivemos em estabelecimentos de funcionamento noturno relacionados ao comércio de bebidas, para darmos seguimento às inspeções que já temos feito nesses locais, como forma de aumentar a conscientização sobre a importância da procedência dos produtos, dando especial atenção às bebidas alcoólicas destiladas. Aproveitamos a oportunidade, como sempre, para avaliar a aplicação de boas práticas”, ressaltou ela.

Já a diretora do Procon, Daniela Itice, afirmou que o órgão municipal seguiu uma recomendação estadual para manter o controle sobre a qualidade dos produtos que estão sendo comercializados. “Diante do cenário de adulteração de bebidas, organizamos um ato fiscalizatório para autuar possíveis irregularidades, onde verificamos notas fiscais, assim como lacres e rótulos de garrafas”, declarou.

Daniela ainda reforçou que os consumidores devem ficar atentos aos preços das bebidas. “Exigimos aos proprietários que os preços estejam bem visíveis para todos. Aos munícipes, recomendamos que desconfiem quando as bebidas estiverem muito baratas, abaixo do preço padrão, porque pode ser um sinal de irregularidade”, frisou a responsável pelo órgão.