Procon estreita contato com EDP e solicita melhorias em serviços

O Procon de Suzano recebeu nesta semana representantes da EDP São Paulo para uma reunião a fim de tratar sobre queixas relacionadas à concessionária de energia elétrica. O encontro ocorreu na sede do órgão municipal na última terça-feira (2).

O foco principal era a relação entre as duas partes. De acordo com diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, até março deste ano, havia um canal de atendimento exclusivo com a EDP, por meio do qual as reclamações urgentes (como corte irregular de energia) eram resolvidas de forma imediata, com os chamados “atendimentos preliminares”.

“No entanto, a partir de abril a concessionária alterou este atendimento, passando para os prepostos da empresa, ou seja, em diversas tentativas de ligações do Procon, ora o funcionário estava em audiência e não podia atender, ora não conseguia solucionar o problema, pois não estava na empresa. Assim, desde então, só abrimos reclamações em que a empresa tem o prazo de 30 dias para dar a resposta, o que vem causando diversos transtornos”, explicou. Em relação a esta questão, a EDP apresentou dois contatos telefônicos para retomada do atendimento preliminar de casos de urgência

Além disso, o Procon apresentou na reunião diversas reclamações relativas ao atendimento pelo 0800 721 0123, possíveis erros na aferição de medidor de energia e leitura “pela média”, sob alegação de difícil acesso ao relógio, por estar dentro da residência ou por ter cachorro no local, causando acúmulo de contas, diferenças de consumo e protestos de clientes.

Foi solicitada também melhora nas respostas das reclamações abertas no órgão. “Geralmente, as respostas encaminhadas são genéricas e impedem qualquer tentativa de solução extrajudicial. Com isso, somos obrigados a orientar o consumidor a buscar seus direitos na Justiça comum, já que, em muitos casos, será necessária a realização de perícia técnica, o que não pode ser feito no Juizado Especial Cível. Desta forma, onera-se ainda mais o consumidor, pois ele terá que contratar um advogado e, por vezes, ao final, verifica-se que houve um erro da própria EDP”, contou.

Segundo Daniela, a concessionária se comprometeu a analisar todos os casos, inclusive a possibilidade de acompanhamento da demanda pelo técnico da concessionária junto com o consumidor, por meio de atendimento agendado “Esperamos que a EDP analise nossas reivindicações e, de fato, melhore seu atendimento. É esse o nosso objetivo, equilibrar a relação entre consumidores e fornecedores. Buscamos a transparência nas relações de consumo e agilidade no atendimento extrajudicial”, comentou.

Já quanto às constantes quedas de energia na região central de Suzano, muito embora não tenha sido registrada oficialmente qualquer reclamação, a EDP informou que está realizando uma mudança de tecnologia da rede, o que vai minimizar ocorrências dessa natureza. A previsão é que a alteração ocorra até o final deste mês.