Procon faz nova vistoria de preços no comércio para a Black Friday

O Procon de Suzano realizou nesta segunda-feira (15) mais uma série de visitas a estabelecimentos comerciais como parte da Operação Black Friday 2018. Esta foi a segunda verificação mensal da iniciativa promovida pelo órgão municipal.

Os agentes percorreram os mesmos locais da primeira vez, em 11 de setembro, como forma de constatarem possíveis variações nos preços dos produtos e assim terem condições de analisar na data de ofertas e promoções vantajosas se os descontos oferecidos são verdadeiros ou práticas abusivas e enganosas. Estão previstas mais uma visita no mês que vem e a fiscalização no próprio dia da Black Friday, que neste ano ocorrerá em 23 de novembro.

A equipe de fiscais do Procon de Suzano, liderada da coordenadora Daniela Itice, fez a averiguação dos valores de eletrodomésticos da linha branca e eletroeletrônicos, como aparelhos de televisão, telefones celulares e microcomputadores, em quatro lojas localizadas na região central da cidade. Nas primeiras visitas, no mês passado, foram verificados os preços de mais de 50 produtos em exposição nesses estabelecimentos.

Durante a ação desta segunda-feira, foram registrados alguns casos envolvendo aumento de preços de até 100% entre setembro e outubro. A atual etapa, segundo a coordenadora, é de monitoramento e as lojas serão notificadas caso pratiquem valores com distorção como se fossem com desconto.

O Procon de Suzano aconselha os consumidores a promoverem um acompanhamento dos preços de produtos que queiram adquirir durante a Black Friday. “O nosso principal objetivo é inibir que sejam promovidas práticas que tenham em vista apenas o lucro sobre o interessado em comprar um produto durante a Black Friday. Zelar pelo bom andamento das vendas é de interesse de todos”, afirmou Daniela Itice.

Pessoas que acompanham a variação de preços pré-Black Friday e tenham registros de preços distorcidos podem procurar o Procon de Suzano (rua Baruel, 126 – Centro), de segunda a sexta das 8 às 17 horas, para encaminhar as queixas, além de outros assuntos. O telefone para contato é o (11) 4744-7322.