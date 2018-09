Procon fiscaliza preços de produtos para coibir fraudes na Black Friday

O Procon de Suzano iniciou nesta terça-feira (11) a Operação Black Friday, com o objetivo de fazer um levantamento sobre preços de produtos vendidos em estabelecimentos comerciais no centro da cidade. O órgão municipal realizará mais duas verificações mensais até a fiscalização durante o tradicional dia de ofertas e promoções vantajosas, de origem norte-americana e que neste ano ocorrerá em 23 de novembro (sexta-feira), para assim verificar se os descontos oferecidos pelas lojas são reais ou práticas abusivas e propagandas enganosas.

A ação na manhã desta terça-feira foi liderada pela diretora do Procon, Daniela Itice, e contou com a participação de outros dois funcionários. Eles passaram por cinco estabelecimentos comerciais de grandes redes localizadas na rua General Francisco Glicério. Nas lojas, os integrantes da unidade consultavam os preços de seis tipos de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, de várias marcas e modelos: geladeiras, máquinas de lavar roupa, micro-ondas, fogões, aparelhos celulares e televisores.

Esses itens foram selecionados a partir de uma pesquisa realizada com consumidores em agosto na sede do Procon de Suzano sobre quais produtos gostariam que tivessem os valores de venda analisados na Operação Black Friday. Após a anotação nas visitas dos agentes municipais, os gerentes das lojas carimbavam e assinavam a listagem como forma de oficializar o levantamento e confirmar a autenticidade.

“Em outubro retornaremos a esses mesmos estabelecimentos para verificar se houve alguma variação dos preços e faremos o mesmo em novembro, duas semanas antes do Black Friday. Na data faremos uma fiscalização para analisar as ofertas apresentadas, que geralmente chegam até 80%. A nossa ideia é coibir a prática abusiva. Se constatarmos descontos irreais, vamos autuar as lojas responsáveis. Queremos evitar promoções que na prática serão ‘metade do dobro’, por exemplo”, explica a diretora.

A iniciativa do Procon também serve de estímulo para que os próprios consumidores façam uma verificação desde agora em relação aos valores dos itens que planejam comprar e assim não serem ludibriados com descontos que na prática não existem. “Além de verificarem a evolução dos preços nesses dois meses que antecedem a data, as pessoas devem também analisar se realmente precisam dos produtos que desejam ou se são apenas atraídas por causa do desconto. É muito importante se atentar a isso para que os consumidores não corram o risco de se arrependerem ou mesmo se endividarem”, alertou Daniela.

O endereço do Procon de Suzano é rua Baruel, 126, no centro, e o atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O telefone para contato é (11) 4744-7322.

Dicas para a Black Friday

• Controlar a ansiedade diante das “megaliquidações”;

• Se planejar para não comprometer o orçamento;

• Fazer uma lista dos produtos que precisa e gostaria de comprar;

• Estabelecer limite de gastos;

• Pesquisar preços e evolução dos valores;

• Guardar folheto ou propaganda virtual do produto;

• Consultar a existência e a idoneidade da loja no caso de compra pela Internet;

• Evitar sites que só aceitam pagamento via boleto;

• Tomar cuidado com promoções enviadas por e-mail;

• Ficar de olho no valor do frete;

• Em caso de descumprimento e/ou fraude, contatar o Procon.