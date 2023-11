Procon fiscaliza preços nos comércios durante a Black Friday

A diretora do Procon, Daniela Itice, conduziu a vistoria pelos estabelecimentos e conferiu de perto se os descontos estavam fazendo jus ao preço real das mercadorias. Para tanto, foram comparados os valores que estavam estampados durante esta sexta-feira com o levantamento feito anteriormente. Esse registro dos valores havia sido realizado durante visitas às mesmas lojas nos meses de setembro e outubro e semanas antes da Black Friday, já neste mês.

Na oportunidade, os comerciantes ainda foram orientados sobre a forma adequada de informar o consumidor dentro dos estabelecimentos, que incluem a obrigatoriedade de garantir a etiqueta em cada item como preço, formas de pagamento e parcelamento, destacando a necessidade de indicar não só os cartões da loja, evitando a chamada venda casada, como também a possibilidade de utilização dos cartões que os consumidores possuem dos seus bancos.

Daniela destacou que os consumidores devem ficar atentos às suas necessidades de consumo para monitorar os preços para não serem influenciados por qualquer promoção. “É importante que todos criem o hábito de acompanhar a evolução dos preços das mercadorias que desejam comprar para que saibam, exatamente, de quanto é o desconto, ou se ele realmente existe no momento em que visualizar algum anúncio de promoção”, ressaltou.

O Procon ainda alerta os consumidores sobre a exigência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nas lojas, que deve ser disponibilizado em local visível em cada estabelecimento. Para as compras que serão realizadas até o fim do ano, também são reforçados pelo órgão os cuidados que todos precisam ter em relação aos links que são recebidos pela internet.

“Nessa época, tem que ser redobrada a atenção em relação aos golpes, que acontecem também por meio dos anúncios que chegam pelas redes sociais. É importante tomar cuidado com os cadastros que são feitos por link suspeitos e também com o pagamento pelo Pix, conferindo se o nome do favorecido realmente é compatível com o comércio com o qual foi feita a compra”, recomendou a diretora do Procon.

Produtos vencidos

Durante as vistorias realizadas nesta sexta-feira, os agentes do Procon encontraram em uma loja de departamento alguns perfumes infantis vencidos. Apesar de os produtos não estarem sendo anunciados na promoção da Black Friday, os responsáveis pelo estabelecimentos foram autuados por colocar à disposição dos clientes produtos fora do prazo de validade.

Os consumidores que queiram apresentar queixas sobre abusos e más práticas de comércio e serviço, relacionadas ou não à Black Friday, podem procurar o Procon de Suzano, localizado na rua Baruel, 126, no centro.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e os telefones de contato são (11) 4744-7322 e o (11) 4744-7461.

O Procon de Suzano promoveu uma vistoria no comércio da cidade nesta sexta-feira (24/11) durante a Black Friday 2023. O órgão municipal verificou se as ofertas anunciadas para os consumidores em lojas da área central reproduziam, de fato, uma redução de preços com o objetivo de evitar que os consumidores caíssem em falsas promoções. Durante as visitas, a equipe foi recebida por lojistas, que foram questionados sobre algumas das ofertas, mas não se verificou irregularidades quanto a essas situações.