Procon identifica problemas em medição de consumo de energia

O Procon de Suzano identificou problemas na medição de consumo em relógios de energia elétrica de moradores do Jardim Margareth e aumento indevido dos valores das faturas. A situação foi detectada pelo órgão municipal após receber queixas semelhantes do mesmo bairro. Estima-se que a falha tenha ocorrido em mais de 60 imóveis. A EDP São Paulo já foi acionada, justificou que o motivo teria sido a troca de aparelhos analógicos por digitais e garantiu que está tomando as providências necessárias.

Na semana passada, um morador do Jardim Margareth procurou o Procon de Suzano para reclamar do aumento do valor de sua fatura de energia elétrica, que havia dobrado. Segundo ele, o problema começou depois que o relógio medidor do imóvel onde reside ter sido substituído pela concessionária. Ainda de acordo com o relato, antes da troca do equipamento, sua conta era de aproximadamente R$ 150, e depois passou para R$ 329.

“Na ocasião, entramos em contato com a EDP, por meio do canal direto que temos para atendimento, e nos foi passado que a diferença ocorreu em razão de o novo relógio ser mais preciso e que o anterior, por ser mais velho e analógico, apresentava muitos erros. Mesmo assim, a concessionária afirmou que iria verificar a situação”, contou a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice.

No entanto, no mesmo dia, o órgão municipal recebeu uma nova queixa, de outro consumidor, também do Jardim Margareth. O técnico responsável pela abertura da reclamação notou a semelhança com o primeiro caso e a situação começou a ser melhor apurada. “Voltamos a acionar a EDP e questionamos o fato de as queixas serem parecidas, o que poderia indicar uma falha na leitura dos relógios medidores desses moradores”, afirmou.

De acordo com a diretora do Procon de Suzano, a EDP colocou uma equipe para verificar o ocorrido e identificou que houve mesmo um erro. Diante disso, a empresa garantiu que irá corrigir as contas de todos os munícipes daquele bairro.

“A EDP explicou que foi instalado um novo sistema, com um relógio medidor na casa e outro no poste, aos quais os consumidores não têm acesso, somente à leitura. Em razão disso, houve uma inconsistência quando da implantação do aparelho digital, que está sendo analisada. A EDP, inclusive, já teria corrigido diversas contas e está entrando em contato com os consumidores”, destacou. Na avaliação de Daniela, a EDP demonstrou agilidade na resolução da questão e o Procon atuou de maneira fundamental.