Procon Móvel realiza 124 atendimentos durante evento no Parque Max Feffer

O Procon de Suzano realizou 124 atendimentos durante a 17ª edição da Festa das Águas, evento da Igreja Cristã Mundial que ocorreu no feriado desta quarta-feira (09/07) no Parque Municipal Max Feffer. Entre as ações realizadas pela unidade móvel estão abertura de reclamações, orientações e encaminhamentos para outros órgãos públicos.

A iniciativa integra a proposta da Prefeitura de Suzano de descentralizar o atendimento e levá-lo para mais perto da população, especialmente em eventos públicos e comunitários. Balanço divulgado pelo Procon aponta que foram feitas 24 aberturas formais de reclamações, 60 orientações relacionadas aos direitos do consumidor - com explicações sobre como formalizar uma queixa quando não se tem toda a documentação necessária - e 40 encaminhamentos para instituições como Defensoria Pública, Juizado Especial Cível, Delegacia Central de Polícia, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Centro Unificado de Serviços (Centrus).

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, destacou a importância da presença do órgão em espaços públicos para facilitar o acesso da população à defesa de seus direitos. "Quando levamos o Procon até os bairros e eventos da cidade, conseguimos alcançar pessoas que talvez não tivessem condições ou tempo de ir até a nossa sede. Essa aproximação é essencial para fortalecer o conhecimento e o exercício dos direitos do consumidor", afirmou.

Segundo ela, o Procon Móvel é preparado para realizar atendimentos completos, mas, em alguns casos, quando o consumidor não possui os documentos necessários no momento, são fornecidas as orientações corretas para que ele possa retornar com tudo em mãos. "Essa primeira abordagem é fundamental. Muitos cidadãos não sabem que têm o direito de reclamar ou desconhecem qual é o procedimento adequado. O Procon Móvel funciona também como um canal de educação para o consumo consciente", completou Daniela.

O prefeito Pedro Ishi elogiou a receptividade da comunidade durante o evento e reforçou que parcerias com entidades religiosas, sociais e culturais são estratégicas para atingir diferentes públicos da cidade. "A Festa das Águas foi um excelente exemplo de como a atuação em conjunto entre poder público e sociedade civil pode gerar resultados positivos. Tivemos uma grande procura pelo serviço do Procon, o que mostra que há demanda e interesse da população", afirmou.