Procon municipal realiza ação de orientação ao consumidor na Estação Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio do Procon municipal, promoverá uma ação especial de atendimento e orientação ao público na Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A atividade ocorrerá entre esta terça e quinta-feira (17 a 19/03), das 9h30 às 16 horas, e integra as iniciativas desenvolvidas pelo órgão em referência ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março.

A mobilização terá o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor. Durante os três dias de atividade, equipes do Procon estarão no local prestando orientações gratuitas, esclarecendo dúvidas sobre relações de consumo e realizando o registro de reclamações, quando necessário.

A iniciativa busca aproveitar o grande fluxo de pessoas que passam diariamente pela estação ferroviária para levar informações importantes aos consumidores. Entre os temas abordados estarão direitos do consumidor, cuidados na contratação de serviços, análise de contratos e orientações relacionadas às compras realizadas pela internet, que se tornaram cada vez mais frequentes.

Outro ponto de destaque será a prevenção a fraudes em compras on-line, uma das principais demandas registradas pelos órgãos de defesa do consumidor. Durante a ação, a equipe compartilhará orientações sobre como verificar a confiabilidade de sites e plataformas digitais, além de alertar sobre práticas comuns utilizadas em golpes virtuais, como ofertas com valores muito abaixo do mercado e páginas falsas de venda.

Mais do que uma ação pontual, o Procon Móvel faz parte de um projeto contínuo de descentralização dos serviços. A expectativa é que, ao longo do ano, a unidade itinerante alcance os quatro cantos da cidade para garantir que cada vez mais cidadãos tenham acesso à orientação, registro de reclamações e apoio do órgão.

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, destacou que a iniciativa busca aproximar o serviço da população e ampliar o acesso às informações sobre direitos do consumidor. “Estar presente em um espaço de grande circulação facilita o acesso da população às orientações do Procon. Muitas vezes, uma dúvida simples pode evitar prejuízos e ajudar o consumidor a tomar decisões mais seguras nas relações de consumo”, afirmou.

Além da ação na estação ferroviária, os atendimentos do Procon seguem sendo realizados regularmente na sede do órgão, localizada na rua Baruel, 126, no centro. O contato também pode ser feito pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461, além do e-mail procon@suzano.sp.gov.br, canais disponíveis para esclarecimento de dúvidas e registro de reclamações.