Procon orienta sobre compras nos dias que antecedem o Natal

No fim de semana que antecede o Natal, o Procon de Suzano orienta os consumidores sobre os cuidados a serem tomados durante as compras. Na hora da euforia, muitas pessoas acabam se precipitando e cometendo deslizes que podem acarretar em prejuízos. O órgão também já realizou diversas ações de orientação aos lojistas para uma maior harmonia na relação de consumo.

A coordenadora do Procon, Daniela Itice, reforça que o cliente deve verificar as promoções, se realmente valem a pena, ou se está comprando apenas por impulso. “Compare os preços. Se for comprar para presente, veja as condições de troca, pois os comerciantes são liberados para aplicarem diferentes políticas de trocas, já que é uma gentileza da loja, e não obrigatoriedade, a não ser em caso de vício, ou seja, quando o item apresenta algum tipo de defeito”, explicou.

Para compras on-line, é importante observar o prazo de entrega e evitar a aquisição de qualquer produto antes de verificar se o site é confiável. “Veja na página do Procon na Internet a lista de sites que devem ser evitados e também as dicas no Guia de Comércio Eletrônico. Para compras virtuais é importante saber que o consumidor tem o prazo de sete dias de arrependimento para cancelar a compra”, disse.

Já no caso dos lojistas, também houve diversas ações de orientação, principalmente para esta época de festas, quando há maior movimento de vendas. As atividades foram realizadas ao longo do segundo semestre, um trabalho preventivo para evitar conflitos entre estabelecimento e consumidor.

“Durante a Black Friday visitamos alguns comércios e alertamos sobre algumas regras do Código de Defesa do Consumidor. Também realizamos palestras educativas aos empresários de diversos segmentos. Em caso de denúncias sobre irregularidades no comércio, encaminhamos uma equipe de fiscalização”, contou a responsável.

O Procon de Suzano atende na rua Baruel, 126, na região central, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e pelo telefone (11) 4744-7322.