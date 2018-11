Procon prepara fiscalização no comércio durante a Black Friday

A coordenadora do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Daniela Itice, compartilhou dicas importantes para quem pretende aproveitar os descontos da Black Friday, realizada em todo o comércio no próximo dia 23 de novembro.

Em participação durante o programa DS Entrevista, a representante apontou que o órgão tem fiscalizado e comparado preços do comércio suzanense desde setembro, a fim de evitar fraudes nas promoções da data comemorativa. Neste ano, a instituição já efetuou 3.274 atendimentos, incluindo as orientações Extra Procon, quando não há fornecedor. Já as situações encaminhadas a fornecedores representam quase 80% dos casos, sendo este índice inferior ao verificado no ano passado.

O foco do Procon nas semanas seguintes será na intensificação das ações da Black Friday. Uma pesquisa com consumidores da cidade indicou que o acompanhamento dos preços ao longo dos meses que antecederam a data era o principal desejo. Logo, o órgão passou a verificar de perto as alterações no comércio, a fim de evitar fraudes do tipo 'tudo pela metade do dobro': quando há um aumento repentino no preço de determinado produto, para o valor reduzir ao preço normal durante a Black Friday, não configurando nenhum desconto real ao consumidor.

Além deste serviço, Daniela deixa orientação aos compradores. "Pesquise sempre e avalie a real necessidade de compra. Consulte sites confiáveis e verifique a procedência no 'Reclame Aqui', ou procure a unidade do Procon". Após a Black Friday, as compras de Natal é o próximo desfio dos fiscais.

"Pechinche descontos, tente sempre pagar à vista, com dinheiro, e lembre-se que a troca de produtos é uma gentileza do comerciante, não é obrigação", relembra. A coordenadora diz que o arrependimento de compra é um direito apenas para aquisições realizadas fora no estabelecimento comercial, como na internet.

Neste caso, outro alerta é quanto à terceirização das vendas pela internet: quando o mantenedor do site não necessariamente é o fornecedor do produto. "Sempre desconfie de preços baixos demais, faça comparações com a oferta em sites confiáveis".

O Procon Suzano está disposto a sanar dúvidas dos consumidores pelo telefone 4744-7322, durante horário comercial, ou na própria sede localizada na Rua Baruel, nº 126.