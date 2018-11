Procon promove última vistoria no comércio antes da Black Friday

Os fiscais do Procon de Suzano visitaram alguns estabelecimentos comerciais do Centro da cidade na manhã de quarta-feira (14) para promover a última vistoria de preços antes da promoção da Black Friday, marcada 23 de novembro.

A diretora da unidade, Daniela Itice, acompanhada da sua equipe, esteve nas filiais das principais redes de lojas de varejo para apurar a progressão de preços em itens eletrodomésticos da linha branca (fogões, geladeiras e máquinas de lavar), eletroeletrônicos, smartphones e outros objetos bastante procurados pelos consumidores.

A comparação mensal de valores, realizada desde setembro, tem como principal objetivo evitar que sejam apresentados aos consumidores descontos irreais no dia especial de promoções. Ao longo das análises, foram detectadas flutuações que variam de 30% a 50% no preço apresentado ao consumidor desde o início das amostragens.

A equipe do Procon de Suzano orientou os gerentes das unidades sobre as oscilações e tratou sobre as possíveis consequências caso os descontos lesem o consumidor. Os fiscais também atuarão ao longo do Black Friday (23/11), para garantir a lisura do processo e as boas práticas comerciais para o público.

A recomendação da diretora do Procon de Suzano é que os interessados na Black Friday continuem acompanhando os preços dos produtos que eventualmente queiram comprar e pesquisar em diversos estabelecimentos buscando os preços e os descontos mais vantajosos.

“Existem as estratégias comerciais e existe o interesse do público em participar de promoções e vendas que sejam benéficas e atraentes, que fazem a economia se movimentar. Uma relação transparente entre vendedores e compradores é o melhor marketing que pode ser feito, ainda mais em uma promoção de grande alcance que é a Black Friday”, afirmou Daniela Itice.