Procon promoverá palestra sobre direitos dos idosos nesta quarta-feira

O Procon de Suzano promoverá nesta quarta-feira (17) uma palestra para pessoas com mais de 60 anos sobre direitos dos idosos. A apresentação será feita pela coordenadora do órgão municipal, Daniela Itice, com questões envolvendo benefício da meia-entrada, vagas e atendimentos preferenciais, gratuidade na utilização do transporte público e cuidados com empréstimos consignados.

A atividade ocorrerá a partir das 9 horas em uma das salas de cinema do Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 – Conjunto Residencial Iraí) e podem participar, gratuitamente, homens e mulheres da Melhor Idade. O principal objetivo da conversa é auxiliar os participantes a terem uma abordagem mais adequada do ponto de vista financeiro e econômico, evitando que possam ser vítimas de pessoas mal-intencionadas.

Para a coordenadora do Procon de Suzano, o trabalho de conscientização da população idosa sobre seus direitos é fundamental para que não ocorram abusos em um momento sensível da vida.

“Com a Melhor Idade e a chegada da aposentadoria, torna-se fundamental adotar boas práticas financeiras para que se possa ter uma qualidade de vida adequada. Conhecer seus direitos e evitar possíveis problemas com empréstimos consignados, por exemplo, são atitudes indispensáveis para se ter tranquilidade”, afirmou Daniela Itice.

Para participar, os interessados devem se inscrever nas dependências do Procon, localizado na rua Baruel, 126, no centro, das 8 às 17 horas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 4744-7322.