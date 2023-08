Procon realiza ação de renegociação de dívidas nesta quarta-feira

O Procon de Suzano realizará nesta quarta-feira (09/08) mais um evento especial relacionado ao “Renegocia!”, mutirão de atendimento para a quitação de dívidas promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Na oportunidade, seis empresas estarão na sede do órgão municipal (rua Baruel, 126 - Centro), das 9 às 16 horas, com o objetivo de oferecer aos consumidores a oportunidade de buscar soluções para o pagamento de débitos e evitar o superendividamento.

Nesta ação do “Renegocia!”, os consumidores poderão apresentar demandas voltadas à regularização da situação financeira junto ao Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Casas Pernambucanas, EDP São Paulo, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e Supermercado D’avó. Os interessados em participar deverão estar em posse de documentos como RG, CPF, comprovantes de débitos de cartões e cartas de cobranças, faturas, entre outros.

Além desta ação especial, o mutirão, iniciado em 24 de julho, seguirá até a próxima sexta-feira (11/08), das 9 às 17 horas, também na sede do Procon de Suzano. Mais esclarecimentos podem ser obtidos pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461, ou no e-mail procon@suzano.sp.gov.br.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que conduz a iniciativa, destacou que é possível regularizar dívidas de diferentes fontes como instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, entre outras, visando fornecer suporte em diferentes áreas de endividamento.

A diretora do Procon municipal, Daniela Itice, destacou a importância de promover atividades em prol do consumidor. “A renegociação é o melhor caminho para quitação de dívidas sem que haja o comprometimento do orçamento, já que é possível discutir condições mais viáveis como redução da taxa de juros, diminuição do valor e da quantidade de parcelas e prazos maiores de pagamento. Destaco que essa é uma ótima oportunidade e estaremos esperando os suzanenses com o objetivo de regularizar o máximo possível de casos”, afirmou.