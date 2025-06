Procon registra quase dez mil reclamações no Alto Tietê

As unidades do Procon nas cidades do Alto Tietê registraram uma soma de 9.679 (quase dez mil) reclamações até 12 de junho deste ano. Destes, a principal reclamação é referente a serviços financeiros, como os recentes casos de descontos indevidos dos beneficiários no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). É importante ressaltar que apenas os municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel responderam à demanda.

Entre as cidades que responderam, Mogi das Cruzes aparece em primeiro lugar com o número de reclamações. Como Guararema não possui uma unidade exclusiva do Procon, é atendida pelo posto de Mogi, por isso, os 5.316 atendimentos registrados correspondem à soma dos dois municípios. A divisão mensal foi de 534 reclamações em janeiro, 482 em fevereiro, 440 em março, 430 em abril e mais 430 em maio, além de uma média de 600 atendimentos telefônicos por mês. A cidade não respondeu sobre o número de atendimentos em junho.

Entre as infrações relatadas na cidade, estão 128 autos lavrados, 91 orientações e 17 fiscalizações sem constatação de irregularidades (RAFS). Já as principais reclamações foram sobre empréstimos consignados e cartões de crédito, sobretudo envolvendo idosos, além de problemas com operadoras de telefonia.

Em Suzano, o Procon registrou 914 atendimentos, sendo 188 em janeiro, 172 em fevereiro, 163 em março, 141 em abril, 174 em maio e 76 até a primeira quinzena de junho. As reclamações mais frequentes neste ano estão relacionadas a empréstimos consignados, especialmente cartões consignados, sobre os quais muitos consumidores idosos desconhecem a contratação, acumulando dívidas que se tornam intermináveis.

Também houve um número expressivo, como em todo o ano de 2024, de queixas contra associações e sindicatos, que descontaram indevidamente mensalidades da folha de pagamento dos benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas. Além disso, há ainda reclamações relacionadas a ofertas não cumpridas e serviços não fornecidos, seguidos ainda por dificuldade de cancelamento de serviços e cobranças em duplicidade.

O Procon de Itaquaquecetuba somou 1.715 reclamações até junho deste ano, colocando a cidade como segunda maior no ranking de atendimentos. Sendo janeiro com 479 atendimentos, fevereiro com 239, março com 251, abril com 260, maio com 364 e junho, até o momento, com 122 atendimentos. As principais queixas estão ligadas a serviços financeiros, setor que tem concentrado a maior parte das demandas dos consumidores do município. Já em Ferraz de Vasconcelos, a média foi de 149 atendimentos por mês, totalizando 894 em 2025. Do total, foram 196 em janeiro, 160 em fevereiro, 172 em março, 153 em abril, 165 em maio e 48 até o dia 12 de junho. As reclamações mais recorrentes são referentes a serviços financeiros, como cobranças indevidas, crédito consignado e contratação de produtos não solicitados. O Procon de Santa Isabel, por sua vez, realizou 840 atendimentos formais neste ano. A cidade não especificou a distribuição mensal dos registros, mas informou que as principais reclamações também estão relacionadas a descontos indevidos em benefícios previdenciários.