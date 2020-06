Procon registra queda de 64,9% no número de reclamações em Suzano

O número de processos abertos por problemas com o comércio junto ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Suzano (Procon) caiu 64,9% entre os dias 17 de março e 17 de junho de 2020.

O comparativo é feito com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Prefeitura de Suzano.

No levantamento, obtido pelo DS, consta que foram abertos 202 processos em um período de 90 dias. São 375 a menos do que os 577 iniciados entre as duas datas de março e junho de 2019.

Segundo a direção do Procon de Suzano, a queda no número de processos leva em consideração o período em que os estabelecimentos comerciais estiveram fechados por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

MAIORIA DOS CASOS

De acordo com o Procon, a maioria dos casos ocorre por problemas com serviços de assistência técnica de celulares. Questões como água, eletricidade, internet e serviços bancários também foram encaminhados ao órgão de Suzano.

Ações preliminares

O número de ações preliminares, que ocorrem quando os técnicos entram em contato com prestadores de serviços e fornecedores para tratar os casos, caiu 96,2% no período, indo de 133 em 2019 para apenas cinco neste ano.

Em contrapartida, a quantidade de denúncias realizadas, a fim de solicitar fiscalizações a comércios, deu um salto de 1550% nos últimos 90 dias. Entre 17 de março e 17 de junho de 2019, foram apenas quatro pedidos. Já em 2020, o número foi para 66.

Em nota, o Procon de Suzano informou ainda que tem trabalhado com a população por telefone e por e-mail, além de estar "se mobilizando para atender demandas da comunidade para minimizar o impacto no eventual retorno das atividades, bem como dar mais agilidade à Justiça."

Os telefones para atendimento são o 4744-7322 e o 4744-7461. Já os atendimentos por e-mail ocorrem através do procon@suzano.sp.gov.br.