Procon se coloca em alerta para queixas sobre queda de luz

O DS trouxe reportagem na edição desta terça-feira (7) informando que a EDP atingiu a marca de 97% de normalização do fornecimento de energia para os clientes impactados pelas chuvas que atingiram o Alto Tietê na tarde de sexta-feira (3). As equipes da distribuidora seguem mobilizadas, trabalhando de forma ininterrupta, para normalizar os serviços o quanto antes. O volume de clientes impactados foi reduzido significativamente, segundo a EDP.

INFORMAÇÕES DO PROCON

De acordo com o Procon, mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4744-7322 ou do e-mail procon@suzano.sp.gov.br. Reclamações são recebidas diretamente na sede do Procon, que fica na rua Baruel, 126, no centro, de segunda a quinta-feira, das 8 às 16 horas. O órgão municipal fica aberto até às 17 horas. Às sextas-feiras são realizadas as audiências, razão pela qual não há abertura de queixas neste dia.

O Procon de Suzano se mantém alerta para receber reclamações sobre prejuízos provocados com a queda de energia. O órgão não recebeu, até agora, queixa específica envolvendo o “apagão” em bairros causado pelo vendaval do último dia 3 (sexta-feira). No entanto, destacou que é direito do consumidor registrar queixa caso tenha sofrido algum prejuízo em razão do ocorrido e que está à disposição para ser acionado. A recomendação é para que primeiro o consumidor procure a concessionária de energia que, ao atender, gera um protocolo de atendimento. Se não for resolvido, pode acionar o órgão.