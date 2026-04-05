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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Cidades

Procon se une às Secretarias de Administração e Governo para levar atendimento à população

Iniciativas do órgão de defesa do consumidor envolveram o NAS e a Aadvis com orientações e possibilidade de registro de reclamações

04 abril 2026 - 14h13Por De Suzano
Procon se une às Secretarias de Administração e Governo para levar atendimento à populaçãoProcon se une às Secretarias de Administração e Governo para levar atendimento à população - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Governo, apoiou duas novas ações especiais do Procon para levar atendimento à população. Os eventos ocorreram nos dias 27 e 30 de março.

O primeiro encontro (sexta-feira) foi interno e virtual, por meio do Núcleo de Acolhimento aos Servidores (NAS), da Secretaria de Administração, e ocorreu como parte do projeto “Amigo, Estou Aqui - Preparação para a Aposentadoria”. A intenção era ajudar os servidores próximos a se aposentar na preparação para evitar golpes. Para isso, o órgão de defesa ao consumidor ofereceu informações e orientações, além de responder dúvidas durante a reunião.

Já o evento do dia 30 (segunda-feira), envolveu o Procon Móvel, ocorreu na sede da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), localizada na rua Jorge Marcos de Oliveira, 21, no Parque Buenos Aires, em Palmeiras. A atividade teve apoio da Secretaria de Governo e integrou a programação do Mês da Mulher Suzanense, com o objetivo de ampliar o acesso da população da região aos serviços de orientação e defesa do consumidor, além de apoio social. Diferentes frentes de atendimento se reuniram em um único espaço das 9 às 14 horas.

Durante a ação, a equipe do Procon Suzano prestou atendimento direto aos moradores e encerrou o dia com 12 reclamações formalizadas e cerca de 45 orientações, esclarecimentos e encaminhamentos. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher acompanhou o Procon para disponibilizar informações sobre canais de acolhimento, orientação e proteção voltados para o combate à violência doméstica. A proposta que uniu os órgãos foi a de ampliar a divulgação dos serviços no município.

Descentralizado

A realização de ações itinerantes, como a que ocorreu na Aadvis, busca facilitar o acesso da população a serviços essenciais, promovendo o atendimento descentralizado e aproximando os órgãos públicos da comunidade. A estratégia contribui para a agilização das demandas e para a ampliação do alcance das políticas públicas voltadas à cidadania e à proteção social.

Iniciativas como esta integram o conjunto de ações voltadas à promoção de direitos, à orientação da população e ao fortalecimento dos serviços públicos, com foco na inclusão, no acesso à informação e na garantia de atendimento qualificado aos cidadãos.

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, ressaltou o caráter orientativo e resolutivo. “A ação permite que os consumidores tenham acesso direto às orientações e também possam registrar suas reclamações, iniciando o atendimento de forma mais rápida. Esse contato próximo contribui para esclarecer dúvidas e garantir que os direitos sejam respeitados”, explicou.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, destacou a importância da ação como estratégia de aproximação com a população. “A proposta é reunir diferentes serviços em um mesmo espaço, facilitando o acesso dos moradores e fortalecendo a presença do Poder Público nos bairros. Essa atuação integrada contribui para dar mais agilidade às demandas e ampliar o alcance das políticas públicas”, afirmou.

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