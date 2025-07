Procon usa tecnologia e fortalece fiscalização com aquisição de tablets

O Procon de Suzano recebeu dois novos tablets para reforçar a atuação em campo e aprimorar o atendimento à população. Os equipamentos foram adquiridos a partir de emenda parlamentar de autoria do deputado federal Celso Russomanno e formalizados por meio de um convênio celebrado entre a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Procon-SP. O investimento integra o esforço para fortalecer a estrutura das unidades municipais em todo o Estado de São Paulo, proporcionando mais agilidade e eficiência nos serviços prestados.

Os tablets serão utilizados especialmente em ações de fiscalização, facilitando o registro de ocorrências, a consulta a bancos de dados em tempo real e o envio imediato de informações para a base. Além disso, os novos equipamentos possibilitam uma atuação mais rápida em casos de denúncias e em atividades preventivas, garantindo maior proteção aos direitos dos consumidores suzanenses.

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, destacou a importância da tecnologia para modernizar o trabalho das equipes e ampliar o alcance das ações. “Os novos tablets vão facilitar muito o trabalho dos nossos fiscais, que poderão acessar informações em campo com mais agilidade, registrar notificações na hora e atuar de forma mais eficiente em prol da população. Esse investimento representa um grande passo para a modernização do Procon de Suzano e demonstra o nosso compromisso em defender os direitos do consumidor de forma cada vez mais efetiva”, afirmou.

Ainda segundo Daniela, os equipamentos também contribuirão para reduzir a burocracia e agilizar processos internos. “Vamos conseguir realizar autuações e relatórios diretamente no sistema, sem depender de formulários em papel ou de retorno ao escritório para concluir os registros. Essa integração digital fortalece a nossa capacidade de resposta e nos permite atender as demandas da população com mais rapidez”, completou.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, também celebrou a conquista e enfatizou a relevância da iniciativa para o município. “A chegada dos tablets ao Procon é uma demonstração clara de que estamos investindo em tecnologia e inovação para melhorar o serviço público. A defesa do consumidor é uma das prioridades da nossa gestão, e oferecer melhores condições de trabalho às equipes significa garantir um atendimento de mais qualidade à população. Agradecemos ao deputado Celso Russomanno por esta importante emenda, que vai fortalecer as ações do Procon em Suzano”, disse o chefe do Executivo.