Procura pela Ouvidoria cresce 42% e maus-tratos a animais lideram denúncias

De acordo com o levantamento da Controladoria Geral de Suzano, foram 1.747 solicitações este ano (entre todos os assuntos), um aumento de 41,5% em relação aos 1.234 do mesmo período de 2022.

Além disso foram 1.116 reclamações nos primeiros seis meses de 2023. No primeiro semestre de 2022 foram 785 reclamações. Os números representam um aumento de 42,1%.

As denúncias cresceram 53,2% entre os dois períodos. Nos primeiros seis meses deste ano foram 734 denúncias. Enquanto isso, no primeiro semestre de 2022, existiram 479 denúncias.

O maior aumento foi dos elogios, que saiu de 39 no primeiro semestre do ano passado para 79 no mesmo período de 2023. Isso significa um crescimento de 102,5%.

As sugestões e pedidos de orientação foram as únicas quedas. Nos primeiros seis meses de 2022 foram 63 sugestões e, neste ano, foram 48, uma queda de 23,8%. A diminuição nos pedidos de orientação foi de 6%, saindo de 50 para 47.

Principais assuntos

De acordo com a Controladoria Geral do Município, os principais assuntos dos primeiros seis meses de 2023 foram: maus-tratos a animais (370); poda/supressão de árvores (290); notificação para limpeza de terreno (248); atendimento insatisfatório/serviço irregular (247); e manutenção em via/área pública (242).

No primeiro semestre de 2022, os principais assuntos na Ouvidoria de Suzano foram: poda/supressão de árvores (254); maus-tratos a animais (248); atendimento insatisfatório/serviço irregular (165); manutenção em via/área pública (145); e fiscalização de comércio/empresa/estabelecimento (143).

