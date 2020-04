Procura pelo Samu de Suzano cresce 20,41% durante pandemia com 1,8 mil atendimentos

Os efeitos provocados pela Covid-19 não só aumentaram a demanda nos hospitais públicos e privados da região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Suzano, por exemplo, registrou um aumento de 20,41% em atendimentos nos meses de abril e março, em relação ao mesmo período do ano passado. Passou de 1.499 para 1.805. Se levar em conta o número de ocorrência de março em ambos os anos - primeiro mês da quarentena no Estado -, a elevação é um pouco maior: saiu de 784 para 1.184, um crescimento de 51,02%.

A pandemia do novo coronavírus têm gerado uma cascata de mudanças, em especial no quesito da saúde. Em Suzano, os atendimentos não são só para casos com queixa de síndrome gripal (associado ao novo Coronavírus). De acordo com a Secretaria de Saúde, o município não teve interrupção em atendimento de saúde de outras naturezas, uma vez que incluem, ainda, auxílios clínicos pediátricos, adulto, obstetrícia, traumas e outras causas.

Em fevereiro, março e abril deste ano, os socorristas de Suzano registraram um total de 2.820 atendimentos. No ano passado, foram 2.178 de igual período, o que expõem o crescimento de 642 ocorrências de um ano para o outro.

Dados da Secretaria de Saúde mostram que fevereiro aumento de 679 para 1.015; março subiu de 784 para 1.184; e, em abril, houve uma diminuição de 715 para 621, em comparação a 2020 e 2019.

Segundo a Prefeitura, um dos fatores para esse aumento do número de atendimentos se dá devido ao próprio coronavírus. A pasta de Saúde pontuou que a intensificação do número de casos confirmado, o aumento da demanda nos hospitais e postos de saúde, e a conscientização da população sobre os riscos do Covid-19, foram determinantes para esse cenário.

"Cabe salientar que está estabelecida uma Equipe Ostensiva de Enfrentamento ao Coronavírus no município, com atendimento médico por videochamada, que orienta a população e tira dúvidas sobre os sintomas e a melhor conduta a ser tomada".

Suzano é atendida por 86 funcionários para uma população de mais de 297 mil habitantes

Hoje, a cidade tem um total de 86 funcionários revezando entre si no atendimento direto à população. Segundo a Prefeitura, a cidade recebeu este ano cinco novos profissionais, que integraram o quadro de telefonistas para a central de regulação do Covid-19.

Com uma população estimada em cerca de 297.637 pessoas, de acordo com último senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade conta, atualmente, com quatro ambulâncias de suporte básico de vida, sendo três na cidade e uma em Poá, que está dentro da jurisdição do serviço suzanense. Além disso, há uma ambulância de suporte avançado, que conta com mais equipamentos, para atendimentos específico em casos graves.