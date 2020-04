Procura por cestas básicas aumenta 80% durante quarentena em Suzano

Os supermercados de Suzano registram alta na procura por cestas básicas durante o período de quarentena decretado em todo o Estado. Procurados pela reportagem do DS, alguns estabelecimentos informaram que o aumento na venda foi de 80% durante as últimas semanas.

De acordo com André Varela da Silva, gerente de um supermercado localizado na região central da cidade, nos últimos dias houve uma venda expressiva de cestas básicas na loja. "Desde o início da pandemia, a procura pela cesta básica aumentou muito no nosso mercado. Um aumento de cerca de 80% nas vendas", conta.

Segundo Silva, os preços variam entre R$ 43,90 e R$ 52, isso porque o conteúdo e tamanho de cada cesta é diferente, o que causa a variação nos valores.

Silva explica que mesmo com as recomendações do Ministério da Saúde e do próprio mercado, o movimento no estabelecimento ainda tem sido alto. "A gente recomenda que venha apenas uma pessoa da família para realizar as compras para evitar aglomerações e o risco de contaminação. Mas ainda assim temos uma resistência por parte da população que traz mais de um familiar para fazer as compras, o que acaba fazendo o efeito contrário", relata.

Em outro supermercado da região norte da cidade as vendas continuam altas. De acordo com funcionários do local, a procura pelas cestas básicas já era expressiva antes mesmo da quarentena ser decretada na cidade e no Estado. As unidades continuam saindo com frequência e o grau de procura manteve o nível de antes da pandemia. Já neste mercado, o valor das cestas pode variar de R$ 80 a R$ 90, isso por conta do tamanho do produto e da marca da cesta.

Rodney Tenha é gerente de outro supermercado na cidade, onde é possível encontrar cestas entre R$ 89 e R$ 119. Ele conta que a saída das cestas tem sido alta e muito rápida nas últimas semanas. "Não tem nem comparação com os outros meses. A saída tem sido muito rápida, tanto que não sabemos se vamos conseguir suprir a demanda que está muito alta. Acredito que seja mesmo por conta da pandemia que a venda esteja tão elevada", conta.

O gerente também explica os motivos que levaram ao aumento da venda do produto. "Eu acredito que as pessoas estão se mobilizando muito para a ajudar o próximo, então a solidariedade é um fator que fez com que as vendas aumentassem, isso além do consumo próprio. A nossa rede de supermercados também realizou doações expressivas, o que acreditamos que precisa ser feito em tempos como esse", completa.