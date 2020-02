Procura por máscara e álcool em gel esvazia estoque de farmácias

O estoque de álcool em gel e máscaras das farmácias em Suzano sofre baixas após a confirmação de um caso de coronavírus em São Paulo. Em algumas farmácias da região central da cidade já não é possível encontrar os produtos nas prateleiras ou no estoque dos estabelecimentos.

Os farmacêuticos explicam que a procura pelos produtos se intensificou logo após a notícia de um homem de 61 anos, residente de São Paulo, ter sido notificado como caso confirmado da doença.

Jane Lacerda é a farmacêutica responsável por uma das farmácias do centro de Suzano. Ela disse que após a propagação da notícia, todo o estoque da loja acabou em 30 minutos. "As máscaras nós já não temos há uma semana, e o álcool em gel acabou em meia hora quando o caso foi confirmado.”

O mesmo aconteceu na farmácia onde Diógenes dos Santos Simões Bianchi trabalha. Ele conta que desde o primeiro caso suspeito em Mogi das Cruzes, as pessoas começaram a procurar o antisséptico e a máscara com mais frequência e em grandes quantidades nas farmácias da cidade.

“Desde que começou (o caso em Mogi) as pessoas já vinham procurando. Depois acabou não confirmando o caso, e as pessoas pararam. Agora que confirmaram esse caso, do senhor de 61 anos de idade, em São Paulo, começaram a procurar novamente por esses produtos.”

A alta na demanda também fez algumas farmácias da região optarem por incluir a máscara na lista de compras.

Nádia Silva, farmacêutica, disse à reportagem que antes da ameaça do vírus no Estado, a farmácia onde trabalha não comercializava máscaras, mas que após a alta procura de clientes pelo produto, o estabelecimento está em busca fornecedores para oferecer o produto aos consumidores.

“A gente não vendia máscara porque a procura é muito baixa, pouca. Mas agora, como a procura aumentou, nós fizemos o pedido e estamos esperando para ver quando vai chegar. O cliente já pede os dois quando vem aqui na farmácia, tanto a máscara quanto o álcool em gel. A procura aumentou muito”

O preço do álcool em gel pode variar de acordo com a marca e tamanho do produto. Nas embalagens menores, a média de preço fica entre R$ 5 e R$ 7. Já nas embalagens maiores, o valor pode chegar até R$ 25, dependendo da marca.

Entretanto, o Ministério da Saúde recomenda que, em primeiro lugar, seja feita a higienização das mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, de forma que respeite os 5 momentos de higienização e que apenas se não houver essa disponibilidade, utilizar um desinfetante para as mãos a base de álcool.