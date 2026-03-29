Procura por pratos típicos cresce na Semana Santa e movimenta comércio

Com a aproximação da Sexta-Feira Santa, cresce a busca por alimentos tradicionais que fazem parte da cultura brasileira neste período, especialmente os pratos à base de peixe. A data, marcada por hábitos religiosos e familiares, tem como um dos principais símbolos gastronômicos o bacalhau, presente em diferentes preparos nas mesas de todo o País.

Em Suzano, o movimento já é percebido no comércio local, com consumidores antecipando compras e encomendas para garantir os ingredientes ou mesmo pratos prontos para a celebração. A procura se concentra principalmente em estabelecimentos especializados, que oferecem opções tradicionais e facilitam o preparo da ceia.

No Mercado Municipal de Suzano, um dos pontos de referência para esse tipo de consumo, comerciantes registram aumento na demanda por itens típicos da época, como bacalhau, azeites, azeitonas e acompanhamentos. O espaço reúne boxes voltados à gastronomia e à culinária tradicional, atendendo diferentes perfis de consumidores.

Entre as opções disponíveis, o Cantinho Português se destaca por oferecer pratos prontos e produtos ligados à culinária lusitana, tradicionalmente associada ao consumo de bacalhau nesta época do ano. O local disponibiliza desde preparações completas, como a bacalhoada, até itens como bolinhos de bacalhau e acompanhamentos típicos, atendendo tanto quem busca praticidade quanto aqueles que mantêm a tradição à mesa.

A expectativa da Associação de Comerciantes do Mercado Municipal é de intensificação do movimento nos dias que antecedem a data, reforçando o papel do Mercadão como ponto de encontro da população e como alternativa para quem deseja manter os costumes da Semana Santa com qualidade e conveniência.

