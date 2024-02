Procura por repelentes cresce e preços variam até 233% nas farmácias da região central

A procura por repelentes cresceu em Suzano após o surgimento de novos casos de dengue, em Suzano. A cidade está em estado de emergência.

Os preços têm variação de até 233% nas farmácias do Centro da cidade, de acordo com o levantamento feito pelo DS.

O menor preço encontrado nas drogarias foi de R$ 20,99, enquanto o repelente mais caro custa R$ 70.

Fernanda Araújo, que é responsável por uma farmácia na Rua Baruel, contou que os preços variam de R$ 20,99 até R$ 67.

Na Drogaria Campeã, na Rua General Francisco Glicério, a procura aumentou nos últimos 15 dias, de acordo com Dayse Avelar. “De 15 dias para cá aumentou bastante. Não sei especificar quanto, mas aumentou muito”.

Segundo ela, existe até falta de estoque por conta da alta demanda. “Estou com poucos produtos porque estão procurando muito. Tem esgotado rápido”, finaliza. A variação dos preços nesta farmácia é de R$ 35 até R$ 70.

Em todo o País, a Raia Drogasil registrou crescimento de 450% na venda de repelentes de novembro de 2023 a janeiro de 2024. Só na primeira semana de fevereiro, houve um salto de 120% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a empresa. A rede conta com 2.900 farmácias espalhadas pelo Brasil e é considerada a maior empresa de drogarias do País pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias (Abrafarma).