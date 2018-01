Procura por táxis em Suzano cai 15%, motoristas esperam uma melhora em 2018

Os taxistas de Suzano afirmaram que houve uma queda de corridas entre 10 a 15% desde as festas de fim de ano até este início deste ano. Questionados sobre o fortalecimento do Uber na região, eles confirmaram que esse é um dos principais motivos pela menor procura do serviço. Porém, a classe está confiante e prevê uma melhora no movimento de clientes neste ano. Isso porque disseram que a queda citada foi menor em comparação ao mesmo período dos últimos três anos.

Segundo o taxista João Cordeiro de Lima, a situação vai melhorar a partir dos próximos meses. Ele comentou que no começo de ano o movimento costuma ser parado. "Estou fazendo cerca de 10 corridas por dia. Antes eu fazia 15 no mínimo e chegando a 30. A clientela parou de buscar o táxi, mas agora houve uma melhora significativa. Esse ano será mais positivo", argumentou.

Trabalhando há seis anos no ponto da Praça João Pessoa, o taxista Cirilo Rodrigues disse que por observar a melhora do movimento no fim de ano e início de 2018 em comparação ao mesmo período do ano passado, acredita que todos os trabalhadores da categoria voltaram a ficar animados. "Teve um momento que se agravou tanto, que a queda era constante. Depois do que vimos nesse período criamos uma perspectiva melhor agora. Estou confiante e sei que todos também estão para que corridas apareçam com maior frequência", enfatizou.

Já o taxista Ednei Ferreira falou que a concorrência com o Uber é grande, mas que a classe tem total condição de ficar na frente. "Queremos que melhore o movimento, para isso acho que deveríamos divulgar mais os táxis. Em média, registro cinco a seis corridas por dia e no final de 2017 não atingiu o que eu esperava. Anoto tudo em uma caderneta e vou comparar no final deste ano para ver se realmente vai melhorar, conforme estamos esperando", completou.