Procura por ventiladores no comércio de Suzano cresce 60% com aumento da temperatura

Os ventiladores estão sendo cada vez mais procurados durante a onda de calor que atinge a cidade de Suzano. De acordo com a pesquisa do DS feita em duas lojas, o aumento na procura foi de aproximadamente 60%.

A loja que teve um maior aumento na procura e nas vendas foi a Miamor, que registrou um crescimento de cerca de 70%. “Nunca fez um calor desses. O estoque está até baixo agora com tantas vendas”, explica a gerente da loja, Cristina da Silva.

De acordo com a responsável, o aumento teve início na quinta-feira (9), com o pico sendo na segunda-feira (13). “Na segunda, a gente vendeu 250 ventiladores. Normalmente a gente vende cinco por semana e em um dia vendemos 250. Foi um aumento absurdo”, conta.

Cristina afirma, ainda, que não houve reajuste no preço, que continua o mesmo desde o ano passado. “Mesmo com as altas vendas e o baixo estoque, a gente manteve o mesmo preço e não teve reajuste”.

Outro estabelecimento que teve aumento na procura pelo item foi a Lojas Mel do centro de Suzano. Nesse local, o aumento foi entre 50 e 70%, de acordo com a gerente Jéssica Jhenifer. “Deu uma aumentada boa em todas as lojas, mas não são todas que estavam preparadas. A gente conseguiu se preparar bem, temos um estoque maior e estamos conseguindo sanar a necessidade do nosso cliente”, explica.

Ela explica que é necessário aproveitar o momento de calor para vender o máximo possível. “Agora é ir para cima e vender bastante. A gente ainda não precisou reajustar o preço, diferente de alguns outros lugares que precisaram aumentar pela falta do produto. Por enquanto não precisamos aumentar e o nosso valor ainda é a partir de R$ 109,99”, finaliza Jéssica.

Segundo a Agência Einstein, o problema é que o excesso de suor, quando não acompanhado da hidratação oral adequada, pode levar a quadros de desidratação. Franken ressalta que a desidratação diminui o volume sanguíneo e, por sua vez, afeta a pressão arterial. A desidratação também torna o sangue mais espesso, aumentando o risco de formação de coágulos sanguíneos. Além disso, o estresse térmico coloca uma carga adicional sobre o coração, fazendo com que ele bombeie mais rápido para dissipar o calor do corpo.

Pessoas com condições cardíacas pré-existentes, como hipertensão arterial, doença coronariana, e insuficiência cardíaca estão em maior risco de complicações relacionadas ao calor intenso. "As altas temperaturas podem desencadear ataques cardíacos e arritmias, pois o coração precisa trabalhar mais para manter a temperatura corporal sob controle. É essencial tomar precauções durante ondas de calor, como manter-se hidratado, evitar a exposição direta ao sol e buscar ambientes com ar-condicionado ou ventilação adequada", recomenda Franken.

E os efeitos do calor no organismo não param por aí. Quando a temperatura está muito alta e a pessoa ainda está exposta ao sol, o corpo pode entrar num quadro de insolação, que é caracterizada pelo aumento da temperatura corporal, pele avermelhada e quente, pele seca, dor de cabeça, confusão, náuseas e até mesmo desmaios.

"Essa condição é potencialmente perigosa e requer atenção imediata, pois pode levar a danos graves ao organismo e, em casos extremos, risco de morte. É fundamental buscar abrigo à sombra, hidratar-se e resfriar o corpo em casos suspeitos de insolação", orienta.