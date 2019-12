Prodesp contesta queixas e diz que Poupatempo de Suzano está entre os melhores do Estado

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) informou que a unidade do Poupatempo de Suzano está entre as melhores da rede do serviço no Estado. O DS recebeu reclamações sobre o atendimento nesta semana.

Conforme queixas realizadas por um funcionário, que pediu para não ser identificado, a unidade do Poupatempo de Suzano está com o atendimento “precário, com falta de funcionários e o vale transporte dos empregados está atrasado”.

RECLAMAÇÕES

]Sobre as reclamações, a Prodesp disse que verifica todas as unidades do serviço a cada dez dias. Não constatou reclamações. Entretanto, a companhia agendou uma nova vistoria à unidade na semana que vem.

"Durante fiscalização realizada recentemente em Suzano não foram constatadas irregularidades tanto no fornecimento de materiais (uniformes) quanto na prestação de serviços. De todo modo, uma nova vistoria está agendada para a próxima semana", explicou em nota a assessoria do Poupatempo.

Na mesma nota a Prodesp explica que na unidade de Suzano existem 160 funcionários trabalhando e que "a pesquisa de satisfação do serviço da unidade obteve 100% de aprovação".

"Esclarecemos, também, que cabe à empresa que administra a unidade o gerenciamento na distribuição dos benefícios previstos em contrato de trabalho. O funcionário que, eventualmente, não teve o vale-transporte liberado deve procurar a administração para providências", explicou a Prodesp, sobre

A assessoria ainda reforça, dizendo que o Poupatempo é considerado um dos programas do Governo do Estado de São Paulo mais eficazes. O programa existe há 22 anos.